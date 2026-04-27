Interna en La Libertad Avanza: Luis Caputo sacrifica un alfil y expone a Manuel Adorni en previa a Diputados

Clima enrarecido en el Gabinete de La Libertad Avanza. Se tensa la relación de Karina Milei con el Ministro de Economía y más ministros de despegan de Adorni.

"Movió Toto". El comentario sobre la jugada política de Luis Caputo al echar a Carlos Frugoni del Ministerio de Economía se repetía esta mañana entre distintos funcionarios de La Libertad Avanza . La destitución rápida y expeditiva del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, quien omitió incluir en su declaración jurada al menos siete propiedades en Miami en sus declaraciones juradas, expone aún más la delicada e inestable situación de Manuel Adorni , imputado por enriquecimiento ilícito, a 48 horas de su presentación en el Congreso.

El momento, la oportunidad, escogida por Caputo para eyectar a Frugoni de su Ministerio no es casual , de acuerdo a la interpretación de al menos dos funcionarios ante la consulta de Ámbito . El ministro de Economía podría haber esperado que Adorni exponga este miércoles su informe de gestión en Diputados antes de pedirle la renuncia al funcionario que habría utilizado dos sociedades de responsabilidad limitada -Genova LLC y Waki LLC- constituidas en el estado de Delaware en 2021 y 2025, como vehículos para adquirir y administrar inmuebles en Florida. Pero no lo hizo.

En el oficialismo destacan con cierta malicia que Caputo sacrificó a Frugoni incluso por no haber declarado bienes adquiridos antes de ser nombrado funcionario de Milei, a diferencia de Adorni quien se aferra a su cargo a pesar de las omisiones de bienes, como la casa en el country Indio Cua y el departamento de Caballito, adquiridos luego de convertirse en empleado público de La Liberta Avanza.

Sin embargo, Caputo comunicó este mismo fin de semana la salida de Frugoni en un claro mensaje a la interna libertaria. Adorni es el protegido de Karina Milei . Si bien el Presidente también acompañará al jefe de Gabinete este miércoles al Congreso , la secretaria General de la Presidencia es su principal sostén político en medio de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito donde también Adorni aparece como titular de inmuebles sin declarar además de numerosos gastos en dólares pagados en efectivo que, en principio, son incompatibles con sus ingresos y con su situación patrimonial.

La tensión entre Karina Milei y Luis Caputo comienza a ser cada vez más tangible dentro de La Libertad Avanza. El despliegue de la hermana presidencial ya no solo sobre el armado partidario y territorial del partido de gobierno, sino sobre distintas áreas de la gestión, incomoda a cada vez más funcionarios. La caída de la recaudación, la suba de los índices de inflación y la crisis industrial y de actividad que afecta en especial al consulado bonaerense, potencian la inquietud de Karina sobre la gestión económica de Caputo y su posible impacto electoral el próximo año.

El derrumbe de la imagen en las encuestas, con mínimos históricos de su imagen positiva, no impactan en Karina ni en Adorni, quien ya no tiene futuro político y detonó el armado electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Afecta directamente a Javier Milei. La Secretaria General de la Presidencia sigue empecinada en armarle al jefe de Gabinete una agenda contra natura que incomoda ya a los demás ministros del Gabinete, no sólo a Caputo. Las fotos forzadas con Carlos Presti, Patricia Bullrich y Mario Lugones, se sumaron a la utilización escenográfica del Gabinete para exhibir a Adorni en funciones en medio de la catarata de medidas judiciales en la causa donde está imputado por enriquecimiento ilícito.

Recalculan en La Libertad Avanza

Antes del gesto de "Toto" Caputo de eyectar a Frugoni, ya Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, había salido a despegarse explícitamente de Adorni. "Quizá no tiene el cuero tan curtido como yo", fue su diagnóstico, casi con desprecio, sobre la encrucijada político y judicial que sacude al funcionario. Otros ministros prefieren callar pero mantienen una prudencial distancia con el jefe de Gabinete.

Por primera vez desde que asumió el poder, Milei tuvo que ensayar un giro comunicacional en su narrativa triunfalista y salir a admitir que la recuperación económica se demora más de lo previsto. "Sabemos que estos meses fueron duros", fue el reconocimiento del jefe de Estado quien además apeló a las redes sociales para rogar "paciencia". A ese panorama se suma el activo tóxico de Adorni, viajando en vuelos privados a Punta del Esta pagados por un contratista de la TV Pública, además de la compra de departamentos gracias a créditos hipotecarios de dos jubiladas y la adquisición de una casa en un exclusivo barrio privado en Exaltación de la Cruz.

La utilización del Gabinete, e incluso del Presidente, de parte de Karina Milei como escudo humano para sostener al jefe de Gabinete ya asoma como un problema de difícil solución de cara a la campaña presidencial a la que deberá ponerle la cara y el cuerpo Javier Milei.