Deuda a importadores: fuerte polémica por la emisión de un bono para intentar sanearla

Posteriormente contó cómo sería la operatoria: "Estos Bopreal se van a poder liquidar al CCL, aunque para eso, deberían derogar la normativa que impide a importadores acceder a ese mercado. Estos papeles dan un 5% y en el mercado secundario a valor por debajo de la par. En parte, el importador pierde levemente pero se garantiza el pago a proveedores que ya no les venden".

Fuerte debate: ¿Es una estatización de la deuda privada?

Las redes sociales fueron el caldo de cultivo para que, desde algunos sectores se hablara de "una estatización de la deuda" y de otros se explicara que es una forma de sanear la deuda que los importadores tienen con los proveedores extranjeros producto del accionar del BCRA.

El economista Leandro Mora Alfonsín explicó desde su cuenta que "es una manera de vender dólares que hoy no tenés, a un tipo de cambio más alto, para cubrir deudas que se acumularon (más de u$s30.000 M), con fuerte componente de insumos para seguir produciendo".

"En teoría esos bonos se van a poder liquidar a través del CCL y así pagar, pero para eso deberían derogar las trabas de los importadores para acceder al CCL. Con lo cual esto es un paso, pero no aún la solución", dijo y explicó que hay proveedores extranjeros que ya decidieron dejar de embarcar insumos a empresas nacionales (Ejemplo: varias de electrodomésticos).

"Esto pone una tensión enorme (además del ajuste anunciado) a la producción y empleo. Imaginá que sos un proveedor de insumos en China, España o Alemania y tenés un cliente que explica el 0,1% de tu facturación, te queda lejísimos y siempre tiene problemas para pagar y te pide plazo. Descartas al cliente. Y, para una PyME industrial, no es joda perder un proveedor", añadió.

Por otra parte, Emiliano Libman, especialista en macroeconomía, también entró en debate y explicó: "El BOPREAL es básicamente una venta de dólares (a un tipo de cambio mucho más alto que los antiguos $350). Pero es más cool decirle estatización de deuda privada".

A su turno, el analista financiero Christian Buteler opinó desde sus redes: "El Bono a los importadores no es una nacionalización de deuda. Son dólares que el Estado ya le debe a los importadores y como no se los puede dar le ofrece un bono con una tasa del 5% anual. Si el importador quiere hacerse de esos dólares deberá venderlo en el mercado y perder dinero".

El exviceministro de Economía de Carlos Menem, Carlos Rodríguez, analizó: "El BCRA devaluó a $800. Los importadores con deuda deberían comprar sus dólares para pagar esa deuda (si es que existe) en el MULC. Si no hay dólares quiere decir que el tido de cambio a $800 es un dibujo. Será por eso que les quieren dar un Bono (BOPREAL) que rinde el 5%".

"Básicamente, lo que estaría ocurriendo es que el dólar a $800 estaría siendo sostenido no por ventas de dólares en efectivo sino por ventas de BOPREAL. Ayer no pasó, pero ese parece ser el diseño básico del sistema cambiario. La alternativa a crear más deuda externa (BOPREAL) es dejar que el mercado ponga la divisa en su valor de equilibrio", cerró.

Darío Epstein, director de Research for Traders, expresó: "El Gobierno no esta estatizando deuda privada. Los importadores le deben dólares a sus proveedores que el Gobierno hoy no les puede vender. Les ofrece venderles dólares a futuro. La forma de instrumentarlo es con un bono: me das los pesos hoy y te doy los dólares en X plazo".