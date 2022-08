Los dólares financieros sumaron alza de más de 1% promedio

Se esperaba que Massa anunciara medidas tendientes a reducir el gasto público, fortalecer las escasas reservas del Banco Central (BCRA) y bajar una creciente inflación. “Será clave lo que Sergio Massa y equipo empiece a transmitir a partir de hoy (por ayer)”, afirmó Santiago Abdala de PPI.“La economía es confianza. Si hay confianza hay economía y si no hay confianza no hay economía”, ejemplificó Mariano Sardáns, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. “Esto es más de los mismo, es ganar tiempo”, señaló respecto a los cambios en economía y señaló que “apenas haga lo que tenga que tiene hacer, o se descubra que no hay nada, el agravamiento va a continuar”.