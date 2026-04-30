Cómo conseguir hoy el álbum de figuritas del Mundial 2026 a $0

La edición 2026 es la más grande hasta ahora, con 112 páginas y 980 figuritas, en línea con el formato ampliado de 48 selecciones.

El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta en Argentina y comenzó a distribuirse de forma progresiva en los kioscos de todo el país. La colección, lanzada por Panini, se presenta como la más grande hasta ahora, con 112 páginas, mayor cantidad de selecciones y casi 1.000 figuritas para completar .

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Y, solo por hoy, hay una oferta exclusiva dentro de PedidosYa que llamó la atención de los usuarios: podes obtenerlo a $0 si lo incluís dentro de una compra en la app.

La promoción exclusiva de PedidosYa para conseguir el álbum del Mundial

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Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta. Es necesario realizar una compra dentro de la plataforma para que el beneficio se active.

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Obvio tenes que pedir algo para que te lleven el pedido pero bueno compra aguas o algo que suelan consumir pic.twitter.com/ePINHHB8EO — Miss Ofertas by Vero (@vmenditto) April 30, 2026

Esto significa que cualquier pedido, desde comida hasta productos de supermercado, habilita la posibilidad de agregarlo sin cargo adicional.

Otro punto importante es la disponibilidad. Este tipo de ofertas suele estar sujeta a stock limitado o a determinados comercios adheridos, por lo que no necesariamente aparece para todos los clientes ni en todas las zonas al mismo tiempo.

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Cuánto sale el álbum del Mundial 2026 y los paquetes de figuritas

El precio del álbum varía según la edición. La versión de tapa blanda tiene un valor de $15.000, mientras que la tapa dura (más buscada por coleccionistas) puede ubicarse entre los $25.000 y $30.000, dependiendo del punto de venta.

En cuanto a los sobres, cada paquete tiene un costo base de $2.000, aunque en algunos kioscos ya se consigue a $2.500. A diferencia de torneos anteriores, esta edición incluye siete figuritas y algunos paquetes pueden traer una extra de sorpresa.

El salto más grande está en el tamaño de la colección. El álbum del Mundial 2026 es el más extenso hasta ahora, con un total de 980 figuritas distribuidas en 112 páginas. Esto está directamente vinculado al nuevo formato del torneo, que contará con 48 selecciones, ampliando la cantidad de equipos y jugadores incluidos.

Así, los grupos tendrán 18 futbolistas, junto con su escudo y la clásica foto grupal.