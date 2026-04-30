El gobernador Juan Pablo Valdés puso en agenda a Corrientes en la Expo EFI con el desarrollo productivo como eje

El gobernador de Corrientes sostuvo que las provincias deben salir a buscar inversiones y a consolidar una matriz productiva propia, al exponer en un panel de gobernadores sobre transformación productiva en el marco de Expo EFI 2026. La muestra contó con la presencia institucional del Banco de Corrientes en uno de los encuentros económicos más relevantes del país.

El gobernador de Corrientes , Juan Pablo Valdés , participó el miércoles de Expo EFI 2026 en un panel sobre “Economía real y transformación productiva. La mirada de las regiones” , junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Ignacio Torres, de Chubut; y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

Durante su exposición, el Gobernador correntino sostuvo que el cambio de contexto nacional obliga a las jurisdicciones provinciales a salir a buscar inversiones y a consolidar una matriz productiva propia.

En esa línea, afirmó que esa nueva realidad lleva a los gobernadores a “salir a trabajar cada provincia con una mirada desarrollista propia e interna” y a fortalecer la articulación con el sector privado.

El mandatario correntino sostuvo que las provincias deben adaptarse a un “contexto nacional que claramente propone la competencia” y trabajar con una mirada desarrollista para atraer inversiones. “Ya no tenemos un estado que viene a solucionar todo, a proponer obras públicas como el motor de la microeconomía. Hoy hay que buscar la eficiencia, el estado provincial también tiene que buscar ser eficiente”, sentenció.

Hacia el cierre del panel, Valdés expresó una mirada optimista sobre el futuro del país. Afirmó que la Argentina que viene será “mucho más sólida”, con una sociedad que demanda eficiencia, planificación, producción y menos confrontación política.

En sintonía con la presencia del gobernador, el Banco de Corrientes participó de la Expo EFI 2026. Allí, gobernadores, empresarios, funcionarios, consultores y referentes del sector privado debatieron sobre los desafíos de la economía real, las finanzas, las inversiones y la transformación productiva del país.

La presencia del Banco de Corrientes en Expo EFI reforzó su rol como actor estratégico para el desarrollo provincial. La entidad propició la participación de Corrientes en un espacio clave para visibilizar oportunidades de inversión, fortalecer vínculos con el sector privado y posicionar a la provincia dentro de una agenda nacional que mira cada vez más hacia las economías regionales, la infraestructura, la producción y la generación de empleo.

En ese punto, el rol del Banco de Corrientes aparece como una pieza central de la estrategia provincial. Como banca pública provincial, el BanCo no solo acompaña financieramente a familias, empresas y productores, sino que también funciona como una herramienta de desarrollo, capaz de acercar soluciones, impulsar sectores estratégicos y contribuir a que las oportunidades productivas se transformen en inversión concreta.

Además del panel de gobernadores, Expo EFI contó con la participación de especialistas económicos de referencia. Entre ellos, Fausto Spotorno, consultor económico y director de la Escuela de Negocios de la UADE, quien brindó la charla “Perspectivas económicas: ¿Qué esperar y cómo comportarse?” en el workshop de la banca correntina. Su presentación estuvo centrada en el análisis del panorama financiero, las perspectivas económicas, los desafíos de la coyuntura actual y las oportunidades que se abren para empresas, inversores y sectores productivos.

La participación de Spotorno aportó contexto al debate central de Expo EFI: cómo interpretar el nuevo escenario económico argentino y qué decisiones deben tomar los distintos actores públicos y privados frente a un entorno de cambios. En ese mismo clima de análisis, Valdés planteó la necesidad de que las provincias asuman un rol más activo en la construcción de su propio desarrollo.

En Expo EFI 2026, Corrientes volvió a mostrar que tiene una agenda propia para integrarse al crecimiento nacional. Y el Banco de Corrientes, como herramienta financiera e institucional de la provincia, acompañó ese mensaje: desarrollo, producción, inversión y federalismo como pilares para construir más oportunidades para los correntinos.