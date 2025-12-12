Lula da Silva critica el "unilateralismo" de Donald Trump y advierte por el avance militar de EEUU en la región + Seguir en









El presidente brasileño llamó a preservar a América como una zona libre de conflictos.

Lula da Silva criticó la estrategia militar en el exterior de EEUU. "El más fuerte dicta lo que deben hacer los demás” expresó el mandatario brasileño. Gentileza Infonews.ca

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a marcar distancia de la estrategia internacional de EEUU al criticar el “unilateralismo” que, según él, impulsa el mandatario norteamericano, Donald Trump. Durante un acto en el Estado de Minas Gerais durante este viernes, el líder brasileño sostuvo que Washington está orientando su política exterior bajo una lógica donde “el más fuerte dicta lo que deben hacer los demás”, respaldada por su capacidad militar.

Lula remarcó que ese enfoque reactiva tensiones en un continente atravesado por disputas políticas, económicas y de recursos y que exige, más que nunca, un compromiso para evitar que más crisis escalen en la región.

Brasil busca mediar para preservar a América como zona libre de conflictos El mandatario reveló que, en una conversación telefónica reciente con Trump, remarcó la necesidad de mantener a las Américas como un espacio ajeno a conflictos armados, aunque admitió que su par estadounidense insistió en destacar el poderío militar de EEUU como argumento para sostener su estrategia de golpear y luego negociar, que tanto caracteriza a Trump.

La llamada se produjo mientras Brasil intenta funcionar como mediador, en la escalada de tensiones entre Venezuela y EEUU. En los últimos días, el país norteamericano ha intensificado su cruzada militar en el Caribe, sobrevolando el espacio aéreo venezolano con cazas F/18, y secuestrando un buque petrolero, oriundo del país bolivariano. Por ello, Brasil y otros gobiernos latinoamericanos temen un aumento aún mayor de las tensiones.

“Vamos a intentar usar las palabras como instrumento de persuasión. Desde la diplomacia, el diálogo es la herramienta más poderosa que tenemos para resolver los problemas”, expresó Lula. Y volvió a defender que la estabilidad regional depende de evitar decisiones unilaterales que impongan condiciones sobre países con menor capacidad económica o militar.

Para el gobierno brasileño entonces, la prioridad es evitar que la disputa entre EEUU y Venezuela —y la presión creciente de Washington sobre varios países de la región— derive en una crisis más amplia. En ese escenario, Lula busca fortalecer canales de negociación y reforzar el mensaje de que América Latina debe sostenerse como un bloque que apueste por la diplomacia y no por la confrontación.