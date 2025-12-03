Lula da Silva adelantó que espera más recortes arancelarios de Donald Trump: "Estamos a punto de recibir buenas noticias"

El mandatario habló con su homólogo de EEUU sobre acuerdos comerciales y de seguridad. Además, el republicano brindaría "pleno apoyo a las iniciativas conjuntas".

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , informó este miércoles que espera que su homólogo estadounidense, Donald Trump , reduzca aún más los aranceles a los productos brasileños pronto. Fue luego de mantener una llamada telefónica entre ambos el martes.

"Así como el pueblo brasileño recibió malas noticias cuando el presidente Trump anunció los aranceles, creo que estamos a punto de recibir buenas noticias, además de la eliminación de algunos de nuestros productos de los aranceles que ya impuso ", dijo Lula en una entrevista con TV Verdes Mares, desde Ceará.

Además, amplió que habló "seriamente con Trump sobre la necesidad de fortalecer las dos democracias más grandes de Occidente : Brasil y EEUU. Por lo tanto, estos aranceles no tienen sentido. Le dije que era importante analizar esto", sintetizó según O Globo.

Cuando se le preguntó si era posible esperar que se revocaran los aranceles, Lula respondió: "Podemos esperar" , tras la llamada que duró cerca de 40 minutos.

En noviembre, tras negociaciones diplomáticas, EEUU eliminó el arancel del 10% a varios socios comerciales. Poco después, eliminó uno adicional del 40% sobre ciertos productos agrícolas brasileños, como el café y la carne, ampliando así la lista de exenciones.

Sin embargo, algunos productos aún siguen sujetos a aranceles adicionales. El brasileño también calificó de "extraordinaria" su conversación con Trump y reiteró que acordaron cooperar en la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, Lula destacó la urgencia de fortalecer el trabajo mutuo.

Por su lado, el republicano afirmó que brindaría "pleno apoyo a las iniciativas conjuntas entre ambos países para enfrentar a estas organizaciones criminales", agregó el medio.

Lula Da Silva confirmó que el acuerdo Mercosur-UE se firmará en diciembre

El presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, anunció, luego de la reunión de líderes del G20 en Johannesburgo, que el próximo 20 de diciembre fue la fecha elegida para concretar la firma del "mayor acuerdo comercial del mundo” entre la Unión Europea y el Mercosur.

A su vez, aclaró que la firma, que se llevará a cabo, se realizará a pesar de la oposición del gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que no logró articular una minoría de bloqueo suficiente dentro de la UE. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, había intentado negociar una cláusula de salvaguarda "robusta" con su par argentino, Pablo Quirno, en el marco del G20, para conseguir el "sí" de París.