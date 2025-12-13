Donald Trump anunció que EEUU comenzará una ofensiva terrestre en Venezuela para combatir el narcotráfico

El mandatario estadounidense ya realizaba operaciones en el océano. De esta manera, también pretende aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este viernes que su administración avanzará con operaciones terrestres en el marco de la supuesta lucha contra el narcotráfico , una definición que impactó de lleno en la relación con Venezuela y con el régimen de Nicolás Maduro . El mandatario aseguró que se trata de una nueva etapa dentro de la estrategia de presión impulsada por su gobierno contra lo que definió como organizaciones criminales que envían drogas al territorio estadounidense.

“Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder ”, sostuvo Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval , al ser consultado por la situación regional.

Acto seguido, aclaró que las operaciones no estarán limitadas necesariamente al territorio venezolano : “No tienen por qué ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen drogas a nuestro país, nuestros objetivos”.

Trump enmarcó sus declaraciones en lo que describió como un avance histórico en el combate al narcotráfico . Según detalló, su administración redujo “ el 96% de las drogas que llegan por agua ”, aunque dejó entrever que el 4% restante continúa siendo atacado en el Caribe , donde fuerzas estadounidenses ejecutaron operaciones navales que generaron fuertes cuestionamientos internacionales.

En tono irónico, el mandatario bromeó ante los periodistas presentes: “ ¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo ”. Los bombardeos sobre embarcaciones sospechadas de transportar droga provocaron, hasta el momento, más de 80 muertos , según diversas estimaciones.

Buques combustible Iran Venezuela EEUU.jpg EEUU ya realizaba operaciones sobre el mar venezolano. Gentileza: Scoopnest

El presidente evitó dar precisiones sobre los próximos pasos de su gobierno respecto al petróleo venezolano, luego de la incautación del petrolero Skipper frente a las costas del país caribeño, ocurrida apenas dos días antes.

Esa operación marcó un punto de inflexión, ya que se trató de la primera incautación directa de un buque con crudo venezolano desde que Venezuela quedó bajo sanciones estadounidenses en 2019.

La captura del Skipper impactó de manera directa sobre una de las principales fuentes de ingresos del régimen chavista y se desarrolló en paralelo al despliegue militar a gran escala que Washington mantiene en el sur del Caribe.

Críticas a Colombia y advertencias regionales

En sus declaraciones, Trump también apuntó contra Colombia, aunque marcó diferencias con el caso venezolano. “Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo”, señaló.

Previamente, había deslizado que el presidente colombiano, Gustavo Petro, podría convertirse en “el siguiente” objetivo en la ofensiva contra el narcotráfico.

El mandatario defendió su política migratoria y de seguridad con un discurso de confrontación total. “Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera”, afirmó.

Y agregó: “No vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, al comparar la situación con una guerra abierta contra el crimen organizado.

Con estas definiciones, Donald Trump dejó en claro que la estrategia estadounidense ingresó en una fase de máxima dureza, con operaciones terrestres, presión militar y medidas económicas que profundizaron el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro y elevaron la tensión en toda la región.