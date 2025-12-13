Lionel Messi en la India: caos, reclamos y una visita de pocos minutos

El argentino participó de un evento en el estadio Salt Lake de Calcuta. Sin embargo, por las negligencias en seguridad, el astro del fútbol solo pudo estar presente unos minutos y debió retirarse del campo de juego.

La gira de Lionel Messi por la India era esperada como uno de los grandes eventos deportivos del año. Sin embargo, este sábado todo arrancó con escenas de caos y fuerte malestar entre los fanáticos. La desorganización del acto en el estadio Salt Lake de Calcuta derivó en disturbios, destrozos y la detención del principal organizador, luego de que buena parte del público apenas pudiera ver al astro argentino durante unos pocos minutos.

Messi ostenta una popularidad masiva en el país asiático. El argentino llegó al estadio de Bengala Occidental en medio de una recepción multitudinaria, con cánticos y ovaciones. Sin embargo, tan solo llegó a dar una breve vuelta a la cancha para saludar, lo que produjo malestar entre los presentes.

Según consignó Times of India, numerosos asistentes denunciaron que no lograron verlo ni en el campo de juego ni en las pantallas gigante s, pese a haber esperado durante horas dentro del recinto.

De acuerdo con medios locales, el campeón del mundo dio una breve vuelta al estadio para saludar al público y se retiró de inmediato, cuando estaba previsto que participara durante algunos minutos del evento. La situación desató la furia de varios espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de u$s100 por sus entradas.

Durante los incidentes, los presentes lanzaron butacas y botellas al campo de juego y hasta hubieron intentos de invasión del terreno de juego.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, salió rápidamente a pedir disculpas públicas. En redes sociales se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, y extendió también su pedido de disculpas a los hinchas que esperaban un espectáculo mayor tras haber pagado su entrada.

Messi India 2

Por otro lado, también anunció la conformación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

Desde la policía estatal, el funcionario Javed Shamim confirmó que “el jefe de la organización” del evento deportivo fue detenido, aunque sin precisar su identidad. También adelantó que se evaluará cómo los organizadores podrían reembolsar el dinero de las entradas vendidas.

Tras los incidentes, Messi dejó Calcuta y viajó a Hyderabad, donde mantuvo un encuentro con el ministro jefe del estado de Telangana, Revanth Reddy, y visitó el Palacio Taj Falaknuma. Allí tiene previsto disputar un amistoso de 20 minutos con un equipo local y brindar una breve clínica de fútbol para jóvenes.

La gira de Lionel Messi

La gira, denominada “GOAT India Tour”, se extenderá durante tres días y llevará al capitán de la selección argentina por Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde concluirá el lunes. El rosarino está acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Antes del fallido evento en el estadio, Messi había participado de manera remota en la “inauguración” de una estatua de 21 metros en su honor en Calcuta. La escultura, realizada en hierro por el artista Monti Paul, demandó 40 días de trabajo y muestra al capitán argentino levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Messi estatua India AFP

“Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, afirmó Paul, en un homenaje impulsado por sectores políticos locales y clubes deportivos de la región.