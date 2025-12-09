Lula da Silva se acerca a Donald Trump y le pide ayuda para detener al "mayor deudor" de Brasil en Miami + Seguir en









El presidente de Brasil contó que mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense la semana pasada. Uno de los ejes de la charla fue cómo "enfrentar al crimen organizado".

Donald Trump y Lula da Silva mantuvieron una conversación telefónica de 40 minutos. Foto: @ricardostuckert

Después de meses de distancia y tensión diplomática, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de una mejora en el vínculo bilateral, le pidió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que lo ayude a detener al "mayor deudor" de su país, que actualmente vive en Miami, Florida.

Se trata de un empresario apuntado en Brasil como el gran jefe del crimen organizado vinculado a la evasión fiscal.

Los mandatarios tuvieron una conversación telefónica que duró cerca de 40 minutos la semana pasada, donde además de hablar de la detención del empresario, discutieron temas centrales de la agenda bilateral como comercio, economía y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Este martes, el presidente de Brasil contó, en el marco de un evento en el Palacio Planalto, cómo fue su diálogo con el mandatario estadounidense: "Llamé al presidente Trump diciéndole que, si quiere enfrentar al crimen organizado, nosotros estamos a disposición. Y le envié ese mismo día la propuesta de lo que queremos hacer".

A su vez, Lula se refirió en particular a este caso y afirmó: "Le dije incluso que un gran jefe del crimen organizado brasileño, que es el mayor deudor de este país, que es importador de combustible fósil, vive en Miami".

En ese sentido, agregó que le dijo a Trump que "si quiere ayudar, ayuden deteniendo de una vez a ese tipo, porque la Receita Federal (Servicios de Impuestos Federales de Brasil) incautó cinco [bienes] suyos aquí". Quién es el "mayor deudor" de Brasil según Lula da Silva Si bien el mandatario se refirió al caso, no dio el nombre concreto del empresario buscado. Se trata de un "alcalde deudor" que importa combustible fósil que podría estar vinculado al grupo Refit, controlador de la refinería Manguinhos. Refit fue objeto de la Operación Carbono Oculto en agosto pasado, una de las mayores acciones de combate a la evasión fiscal y el crimen organizado realizada en Brasil, que movilizó a cerca de 1.400 agentes. La operación investigó empresas del sector de combustibles y del mercado financiero que mantienen vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país. A su vez, la Receita Federal brasileña investiga irregularidades de Refit con empresas registradas en el estado norteamericano de Delaware, lo que agranda la dimensión internacional del caso.