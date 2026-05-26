El primer ministro de Canadá comparó el separatismo de Alberta con el Brexit: "Es muy peligroso" + Agregar ámbito en









Mark Carney alertó sobre las consecuencias de un eventual referéndum independentista, al considerar que podría generar un escenario complejo y de difícil reversión.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney Foto: Getty

El gobierno de Canadá encendió las alarmas frente al avance del movimiento separatista en la provincia de Alberta, una de las regiones clave por su producción energética. El primer ministro Mark Carney calificó como “muy peligroso” el impulso de un referéndum que podría abrir la puerta a la independencia, y lo comparó con el proceso del Brexit en el Reino Unido.

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La advertencia llega luego de que sectores independentistas lograran reunir un importante respaldo para promover una consulta no vinculante prevista para octubre. El reclamo tiene raíces en disputas históricas sobre el control de los recursos naturales y la distribución de la riqueza.

Debate político, tensiones y dudas sobre la viabilidad Desde el oficialismo, Carney cuestionó la legitimidad de la iniciativa y remarcó que no formó parte de la agenda electoral del Partido Conservador Unido de Alberta. Además, insistió en la necesidad de fortalecer la unidad nacional mediante un modelo de federalismo más cooperativo.

albeta Comunidades originarias advirtieron que una eventual secesión podría violar tratados protegidos por la Constitución, mientras que expertos señalan dificultades estructurales para una Alberta independiente, especialmente por su dependencia de infraestructuras que atraviesan el resto del país.

El conflicto también suma complejidad en el plano legal y económico. Comunidades originarias advirtieron que una eventual secesión podría violar tratados protegidos por la Constitución, mientras que expertos señalan dificultades estructurales para una Alberta independiente, especialmente por su dependencia de infraestructuras que atraviesan el resto del país.

En paralelo, el debate se da en un contexto internacional sensible, con tensiones geopolíticas y diferencias internas que reavivan el fantasma de fragmentación. Sin embargo, encuestas recientes muestran que una mayoría de los ciudadanos de Alberta aún prefiere permanecer dentro de Canadá, lo que pone en duda el alcance real del proyecto separatista.

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