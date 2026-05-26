Wall Street anota un nuevo máximo y el petróleo sigue por debajo de los u$s100 + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses subieron y los bonos del Tesoro repuntaron, ya que los inversores mantienen la esperanza de que los últimos ataques estadounidenses contra Irán no descarrilen las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Los inversores de EEUU mantienen las expectativas. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan al alza este martes, mientras que las acciones europeas caen y los precios del petróleo suben levemente después de que los nuevos ataques estadounidenses en Irán pusieran en riesgo el acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

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El gobierno norteamericano anunció el lunes haber llevado a cabo lo que denominó ataques defensivos en el sur de Irán. Mientras continúan las conversaciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el martes que negociar un acuerdo con el Teherán podría "llevar algunos días".

En este contexto, el crudo Brent sube 3,7% hasta u$s96,96 el barril, mientras que el crudo estadounidense cae un 2,87%, hasta los u$s93,82 el barril. Por su parte, los rendimientos del bono del Tesoro de EEUU bajaron 1,7%, hasta los 4,490 puntos, lo que refleja una mejora en el sentimiento del mercado.

petroleo Hay divergencias entre los precios del petróleo norteamericano y el petróleo Brent Depositphotos

Las claves del día en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,83%, tocando nuevos máximos. Lo mismo ocurre con el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, que aumenta 1,36%, y el índice industrial Dow Jones, que se mueve 0,08% al alza.

Las acciones con mayores subas son Micron (+17%), Western Digital (+9%) y ON Semiconductor (+9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en AutoZone (-9%), Molina Healthcare (-5%) y Tractor Supply (-4%). En Europa, el Euro Stoxx baja 0,83%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,60% y el CAC francés cae 0,72%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,47%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,03%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,17%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,55% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,29%.