“M3gan”, lúcida muñeca maldita

Por culpa de esa tía, la asistente social pueda tomar una dura decisión. Entonces la inventora recuerda su proyecto favorito, desestimado por sus jefes por lo excesivo de su costo: una muñeca inteligente que no solo juegue sino que cumpla las funciones de baby sitter y madre. Lástima que haya dejado de lado algunos protocolos de seguridad. Desde su primera aparición, la muñeca no tiene rostro humano sino la típica faz metálica que ya mostraba debajo de su piel sintética el cowboy robot que interpretaba Yul Brynner en “Westworld” de Michael Crichton, uno de tantos clásicos en los que abreva el productor y coguionista James Wan, quien ahora dejó el terror sobrenatural para meterse de lleno en la ciencia ficción distópica con toda la ironía de “Robocop” y el ritmo de “Terminator”, solo que con un estilo más humorístico. M3gan hace de todo, incluso canta, lo que da lugar a desopilantes pero también tenebrosos números musicales. El guion no deja sin aprovechar el genero de “niños malignos”. Pero sobre todo Wan logró una de sus películas más entretenidas, con escenas reideras, momentos emotivos que nadie esperaría en una de Chucky. En definitiva, es ciencia ficción pensante que da un paso más en la misma dirección en la que avanza el mundo moderno.