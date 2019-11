Macri desperdició " la oportunidad del siglo"

Una de las excusas que más suele escucharse cuando se interroga a los funcionarios acerca de las causas del gran fracaso económico del presidente Macri es que la cotización de la soja -principal producto de exportación- oscila en estos años en torno de los 300-350 dólares, mientras que hace poco más de diez años valía el doble. Y no solo la soja: los demás cereales en los que Argentina se especializa también valen la mitad de lo que valían hace once o doce años. Si se sigue esta línea de pensamiento habría que concluir que el nuevo gobierno se va a enfrentar con factores externos contra los que no puede luchar que lo condenan desde el vamos cuanto menos a un desempeño mediocre en el mejor de los casos. Sin embargo, este razonamiento económico es muy equivocado, y no precisamente porque haya que esperar una “lluvia de dólares” por Vaca Muerta, lo cual no luce probable todavía en los próximos años.