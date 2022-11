Martes recargado: piqueteros en día de debut de Selección en Qatar

“Nunca se me hubiese ocurrido decir tal cosa. El fútbol a mí también me gusta, pero no puede postergar las necesidades del pueblo...”, afirmó el dirigente social.

El día del partido de la Selección argentina frente a Arabia Saudita, los militantes de Unidad Piquetera protestarán frente al Ministerio de Trabajo: se congregarán en Desarrollo Social al mediodía y marcharán al edificio de Callao al 100 de la cartera que dirige Raquel “Kelly” Olmos.

A la vez, en la jornada, se reúne el Consejo del Salario a las 16 .

“No es casual que se reúnan el día del partido, lo hacen para ocultar una propuesta por debajo de la línea de pobreza”, arremetió Belliboni, quien también aseguró que “eligieron la fecha entre gallos y medianoche” para evaluar una actualización del salario básico en el país, hoy en $57.900, “algo que ni el Gobierno ni la CGT expusieron”.

Frente a una inflación acumulada que trepó al 88% anual, según el último informe del INDEC, el dirigente cuestionó que “la CGT y la CTA no emitieron ni una sola palabra de todo esto, están pensando en Cristina y en el armado electoral”, se quejó. Belliboni cuestionó el acto de la vicepresidenta en La Plata. “Tiene que ver con las aspiraciones de colocarse como si fuese oposición, pidiendo a la Gendarmería en la calle, lo que hizo que un facho como Berni dijera que era música para sus oídos”, marcó. Por último, sobre el escándalo por irregularidades en el otorgamiento de planes Potenciar Trabajo, sostuvo que “hay que sacárselo al que esté mal incluido”. Sin embargo, aseveró que la publicación del informe del INDEC, derivó en una campaña para “ajustar los planes sociales” y “responde a una interna del oficialismo”.“Esta es una pelea entre La Cámpora y el Movimiento Evita, y utilizan a la gente”, dijo y que “el Gobierno tiene la intención de dar de baja los planes sociales, entonces nos quieren estigmatizar, tratar de aprovechadores. Pasaron de decir que eran 250 mil beneficiarios truchos a que finalmente sean 2.800”.