Chubut anunció créditos de hasta $300 millones para los afectados por el derrumbe del cerro Hermitte + Seguir en









El siniestro ocurrió a mediados de enero en Comodoro Rivadavia y obligó a evacuar a cientos de familias. Ahora, podrán acceder a herramientas de financiamiento.

El derrumbe del Cerro Hermitte ocurrió a mediados de enero en Comodoro Rivadavia. Gentileza El Comodorense

El gobierno de Chubut anunció créditos hipotecarios de hasta $300 millones para familias damnificadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, ocurrido a mediados de enero en Comodoro Rivadavia. El hecho obligó a que cientos de familias evacuaran la zona y dejo sitios inhabilitarles y casas destruidas.

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Este lunes, el gobernador Ignacio Torres encabezó una reunión con vecinos de los barrios Marquesado, Los Tilos, Paso Nuevo, Sismográfica y Médanos. “Nuestro objetivo es dar respuestas inmediatas y acompañar a las familias”, indicó el mandatario.

Cómo son los créditos hipotecarios anunciados por Chubut Durante el encuentro, Torres garantizó el acompañamiento del Estado a las familias afectadas por el derrumbe ocurrido en enero de este año y recordó que, además de las 52 viviendas que se están construyendo, los damnificados podrán acceder a créditos hipotecarios a través del Banco del Chubut para compra, construcción o refacción dentro de Comodoro Rivadavia.

La línea cubrirá hasta el 100% del monto en los tres destinos, con plazos de hasta 20 años para compra y construcción, y de 10 años para refacción, y está destinada a familias que cuenten con certificado de afectación emitido por la Municipalidad local.

Al respecto, el director del Banco del Chubut, Emiliano Álvarez Raso, precisó que el monto será de hasta $300 millones y contará con un año de gracia semiplena, durante el cual se abonarán únicamente los intereses”.

En cuanto a las tasas, precisó que “habrá dos opciones: una fija en pesos y otra UVA + 3%, lo que representa menos de la mitad de la tasa que actualmente ofrece el Banco Nación”. comodoro rivadavia cerro hermitte derrumbe el comodorense 3 250 fueron evacuadas por el derrumbe del cerro Hermitte. Gentileza El Comodorense Finalmente, el directivo sostuvo que “la premisa es acompañar a cada familia, con criterios más flexibles y buscando soluciones ante cada dificultad que pueda surgir en el proceso”. Ignacio Torres, en tanto, aseguró: "Nos estamos ocupando de dar respuestas inmediatas a familias que pagaron impuestos toda la vida, que compraron su terreno y trabajaron para construir su casa, pero que muchas veces terminan quedando relegadas”, señaló el gobernador. Torres indicó que “la idea de esta línea específica para la clase media es que, más allá de que en el futuro muchas familias puedan regresar a sus viviendas, también tengan la posibilidad de capitalizarse con otra propiedad en un lugar seguro”. Destacó además que, al tratarse de un crédito de emergencia otorgado por el Banco del Chubut, “se va a priorizar el acompañamiento y la evaluación caso por caso”.

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