Automotriz líder en la Argentina impulsa la electrificación con un nuevo centro de baterías en Brasil + Seguir en









La compañía avanza en la producción local de tecnología clave para vehículos híbridos, fortalece su presencia en la región y apuesta a un modelo más competitivo y sustentable.

Toyota avanza en el ensamble de baterías para autos híbridos

La automotriz japonesa Toyota dio un paso estratégico en América Latina al inaugurar un centro técnico dedicado al ensamblado de baterías para vehículos híbridos en su planta de Sorocaba, en San Pablo, Brasil. Con esta inversión, la firma se posiciona como la primera terminal en la región en localizar una etapa clave dentro de la cadena de electrificación.

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El nuevo complejo estará enfocado inicialmente en abastecer al Yaris Cross híbrido, modelo que se comercializa en Argentina desde comienzos de 2026 y que se perfila como uno de los pilares de la oferta electrificada de la marca.

“Al localizar este proceso, fortalecemos el desarrollo técnico de nuestros equipos y generamos una plataforma regional de abastecimiento”, destacó Evandro Maggio, presidente de Toyota do Brasil.

Producción regional y salto tecnológico en Brasil Las baterías que se ensamblarán en Sorocaba utilizan tecnología de ion-litio, fundamental en la transición hacia una movilidad más eficiente. La planta tendrá capacidad para producir cerca de 50.000 unidades anuales, cubriendo tanto la demanda interna como la exportación a distintos mercados latinoamericanos.

Esta decisión no solo reduce costos logísticos, sino que también mejora la competitividad de la producción regional en el mediano y largo plazo, alineándose con la estrategia global de la compañía basada en múltiples tecnologías.

DSC02591 Las baterías que se ensamblarán en Sorocaba utilizan tecnología de ion-litio, fundamental en la transición hacia una movilidad más eficiente. En Argentina, Toyota mantiene un liderazgo sostenido en electrificación desde la llegada del Prius en 2009. Desde entonces, acumula unas 50.000 unidades híbridas vendidas, con una participación creciente en modelos como Corolla, Corolla Cross y el propio Yaris Cross, donde cerca del 50% de las ventas ya corresponden a versiones electrificadas. Cómo funciona el sistema híbrido El sistema del Yaris Cross Hybrid combina un motor a combustión con uno o más eléctricos, alimentados por una batería que no requiere carga externa. La energía se recupera automáticamente mediante el frenado regenerativo o el propio funcionamiento del motor térmico. Este esquema permite circular en modo eléctrico a bajas velocidades, reducir el consumo de combustible en torno al 30% y disminuir emisiones, sin afectar la autonomía ni el rendimiento. Además, el modelo cuenta con el respaldo de servicios como el programa Toyota 10, opciones de financiación, costos de mantenimiento competitivos y una red de más de 90 puntos de atención en el país, junto con soluciones de movilidad de KINTO.