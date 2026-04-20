La película de acción real basada en el videojuego "Elden Ring" de Alex Garland confirmó su fecha de estreno + Seguir en









El juego se basa en una historia escrita por George R.R. Martin, autor de la serie de novelas de fantasía Canción de Hielo y Fuego, que sirvió de inspiración para la serie Game of Thrones de HBO.

El videojuego de Elden Ring ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo.

El estudio A24 y Bandai Namco Entertainment estrenarán la adaptación cinematográfica del exitoso videojuego Elden Ring el 3 de marzo de 2028. Alex Garland es el guionista y director, con Kit Connor y Ben Whishaw como protagonistas. La película se rodará en formato IMAX y actualmente se encuentra en producción.

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Entre los nuevos miembros del reparto de Connor y Whishaw se encuentran Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird y Peter Serafinowicz.

Peter Rice producirá la película junto a Andrew Macdonald y Allon Reich de DNA, así como George R.R. Martin y Vince Gerardis.

De qué trata Elden Ring Lanzado con gran éxito de crítica en febrero de 2022, Elden Ring es un RPG de acción ambientado en un auténtico mundo de fantasía oscura, que permite a los jugadores embarcarse en aventuras en vastos entornos y mazmorras. Creado bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki de FromSoftware, el juego se basa en una historia escrita por Martin, autor de la serie de novelas de fantasía Canción de Hielo y Fuego, que sirvió de inspiración para la serie Game of Thrones de HBO.

Se han vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo en los últimos años. Un spin-off de Elden Ring, Elden Ring Nightreign, se lanzará a nivel mundial el viernes 30 de mayo.

Cuatro de los cinco trabajos como director de Garland estrenados hasta la fecha han sido con A24. Debutó tras la cámara con Ex Machina (2014) , antes de dirigir Annihilation (la excepción, distribuida por Paramount), Men, Civil War y la ya mencionada Warfare. Recientemente, Garland ha trabajado como guionista y productor en varias películas de la nueva trilogía de zombis 28 Years Later para Sony.

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