Más ataques israelíes y cientos de cohetes lanzados desde Gaza encienden la alarma internacional

De acuerdo con fuentes del grupo Hamás, que gobierna Gaza, los ataques israelíes de los últimos tres días costaron hasta el momento las vidas de 25 palestinos, entre ellos varios niños. Israel no ha entregado datos de víctimas. En tanto, un hombre murió en Rehovot, centro de Israel, como producto del estallido de un cohete en un edificio residencial y otras dos personas resultaron heridas. La erupción de violencia, que alarma a la comunidad internacional y ya puso en marcha un intento de mediación de Egipto, comenzó el martes con ataques israelíes contra responsables de la organización terrorista Yihad Islámica.

“No es la primera vez que caen (cohetes) en mi casa, pero no me da miedo”, dijo Miriam Keren, una mujer de 78 años. “Al principio estuvimos en shock, pero no tenemos miedo, simplemente es muy desagradable”.

El ministerio de Salud de este territorio gobernado por los islamistas de Hamás dio parte de 25 muertos, entre ellos varios niños, y 76 heridos desde el martes.

Objetivos

En los ataques israelíes murieron combatientes de la Yihad Islámica y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), indicaron ambos grupos armados.

“Estamos aún en medio de la campaña”, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Quienquiera que nos haga daño, quienquiera que nos envíe terroristas, pagará el precio”, añadió.

Irán, que apoya a Yihad Islámica, denunció las “atrocidades de los sionistas”.

“Palestina y sus grupos de resistencia están unidos, decididos y equipados”, afirmó en Twitter el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, quien prometió que con estos ataques Israel no obtendrá nada más que “la derrota”.

En la ciudad de Gaza, los comercios estaban ayer cerrados y las calles, desiertas. En Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, los vecinos hacían el balance de los daños sufridos al día siguiente de un ataque israelí que destruyó un edificio de tres plantas.

“Había niños en esta casa; no había ni lanzamisiles ni armas”, denunció Um Rani al Masri, de 65 años.

Yihad Islámica replicó que “los asesinatos israelíes no quedarán impunes”, y prometió que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Hamas indicó que los disparos de cohetes provienen de “la resistencia unificada”, y que constituyen una respuesta “a las masacres” perpetradas por el Ejército israelí.

Por otro lado, en Cisjordania, un palestino de 30 años murió de las heridas de bala sufridas el miércoles en una operación israelí cerca de Yenín, en la que fallecieron dos miembros de la Yihad Islámica.

Ante la alarma de la comunidad internacional, Egipto, mediador habitual entre Israel y los grupos armados gazatíes, está tratando de obtener un alto el fuego.

Mohamed al Hindi, responsable del departamento político de Yihad Islámica, llegó ayer a El Cairo, indicó una fuente de esta organización palestina.

“Preocupado” por los disparos palestinos, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, dijo por su lado en Twitter que está “trabajando en pos de una desescalada rápida”.

En agosto de 2022, tres días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica dejaron un saldo de 49 palestinos muertos, entre ellos 19 niños, según la ONU. Más de un millar de cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel, causando tres heridos.