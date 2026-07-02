Mauricio Pochettino fue tajante tras el triunfo de EEUU: "Soy 200% argentino" + Agregar ámbito en









El entrenador celebró el pase a octavos de final tras vencer a Bosnia, habló de su identidad, cuestionó una expulsión y elogió la reacción de su equipo.

Mauricio Pochettino clasificó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina. @ussoccer

Mauricio Pochettino condujo a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, pero la clasificación quedó en un segundo plano durante la conferencia de prensa. El entrenador nacido en Santa Fe sorprendió a todos al reafirmar su identidad argentina con una frase contundente: “Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”.

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El técnico fue consultado sobre si el recorrido al frente del seleccionado estadounidense lo hacía sentir parte del país que representa en el Mundial. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con firmeza y explicó que su compromiso con el proyecto deportivo no modifica el vínculo con su lugar de origen. Pochettino dejó en claro que una cosa es su trabajo y otra muy distinta su identidad.

La frase que marcó la conferencia de prensa La consulta llegó después de que Estados Unidos asegurara su clasificación a los octavos de final. Ante los periodistas, el entrenador profundizó su respuesta y explicó que disfruta del proceso que atraviesa el equipo sin renunciar a sus raíces. “Cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”, expresó antes de volver a remarcar: “Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”.

El entrenador argentino dejó una de las frases de la jornada al reafirmar su identidad después del triunfo de Estados Unidos. La rueda de prensa también dejó un momento distendido. Un representante de la FIFA pronunció de manera incorrecta el apellido del entrenador al darle la palabra y Pochettino lo corrigió con humor. La situación derivó en varias repeticiones y terminó provocando risas entre los presentes una vez que la pronunciación fue la correcta.

El festejo con una canción y otra reafirmación de sus raíces Después del partido, el plantel estadounidense celebró el pase de ronda cantando "Take Me Home, Country Roads", de John Denver. Pochettino se sumó al festejo junto a sus futbolistas, aunque más tarde volvió a hacer una aclaración sobre su identidad cuando le preguntaron por ese momento.

“Cuando suena esa canción, es imposible no cantarla porque es una canción increíble. Soy 200% argentino, lo siento, no voy a mentir”, respondió entre sonrisas, una declaración que rápidamente se volvió viral y generó repercusión en las redes sociales. Bélgica será el próximo desafío de EEUU Con la victoria consumada, Estados Unidos avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Bélgica, que llega tras una agónica remontada frente a Senegal en los 16avos. El seleccionado estadounidense avanzó a los octavos de final y ya conoce a su próximo rival: Bélgica. Pochettino evitó proyectar demasiado el próximo compromiso, aunque reconoció que conoce bien al conjunto dirigido por Rudi García y valoró el potencial de su rival. “No hay partido fácil en la Copa del Mundo, como sacamos la victoria fue importante. Se trata más bien de cómo conseguimos la victoria, eso da valor a lo hecho por los futbolistas. La calidad del equipo es increíble, lo constatamos en las últimas semanas, a pesar de perder contra Portugal, por ejemplo, no dejamos de crecer y estamos orgullosos de eso”, concluyó el entrenador argentino.