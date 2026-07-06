Mauricio Pochettino celebró la habilitación de Folarin Balogun tras la decisión de FIFA: "Es justo" + Agregar ámbito en









El entrenador de Estados Unidos destacó la decisión de la FIFA de levantar la sanción al delantero Folarin Balogun en la previa de los octavos de final.

Mauricio Pochettino celebró la decisión de la FIFA de levantar la sanción al delantero Folarin Balogun en la previa de octavos de final. @ussoccer

La Selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, recibió con satisfacción la decisión de la FIFA de levantar la suspensión del delantero Folarin Balogun en la antesala del cruce de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica. El técnico argentino celebró la resolución y la calificó como un acto de justicia en un contexto determinante del torneo.

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Pochettino fue claro al valorar el fallo del organismo rector del fútbol mundial y destacó el consenso alrededor de la jugada que había derivado en la sanción. “Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”, expresó el entrenador, remarcando su satisfacción por la resolución.

El técnico argentino también relativizó las versiones sobre gestiones externas para revertir la sanción y sostuvo que la situación no le resultó llamativa. “El fútbol es más que una religión. Si seguimos avanzando, este deporte es increíble, tiene mucha fuerza”, afirmó, en un mensaje donde insistió en el valor global del deporte y su impacto.

Pochettino destacó una decisión “justa” para el equipo El entrenador insistió en que la medida de la FIFA corrige un error que perjudicó directamente a su equipo. “Es justa la decisión, porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo que es demasiado grande para un equipo y, sobre todo, para una acción que es involuntaria”, sostuvo, reforzando su satisfacción por el desenlace del caso.

Además, remarcó que situaciones similares ya ocurrieron en el fútbol internacional y que la revisión de sanciones no es algo extraordinario. Para el DT, la decisión representa una corrección necesaria en el marco de la competencia.

“Es fantástico”: la reacción del DT antes de Bélgica Pochettino fue más allá y definió la resolución como un impulso positivo para su plantel en la previa de un partido clave. “Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas”, afirmó el entrenador, subrayando el impacto anímico del fallo. En ese sentido, también bajó la expectativa individual sobre Balogun y reforzó la idea de grupo: “Nuestro poder está en los 26 jugadores, no está en solo uno. Quizá mañana lo dejo en el banquillo a Balogun”, explicó, dejando en claro que la decisión técnica no depende únicamente de la habilitación del delantero. EEUU ya piensa en Bélgica Más allá de la controversia, el foco del equipo ya está puesto en el cruce de octavos de final ante Bélgica, un rival que Pochettino definió como de altísimo nivel. El entrenador destacó la experiencia del conjunto europeo y lo consideró uno de los candidatos a avanzar en el torneo. Con la habilitación de Balogun confirmada y el respaldo del entrenador a la decisión de la FIFA, Estados Unidos afrontará el duelo decisivo con plantel completo y con un clima interno que Pochettino definió como “positivo” de cara a uno de los partidos más exigentes del Mundial 2026.