Mayores de 40 años se reconvierten y buscan empleo en sector IT

Pero esta vez no son sólo Juniors, son Juniors +40. Están comenzando a estudiar y a incorporarse al mundo de la tecnología y no vienen con las mochilas vacías, sino que tienen experiencias.

El mundo IT es una oportunidad para los jóvenes y una esperanza para los no tan jóvenes. Es la oportunidad de poder empezar a derribar paradigmas y mandatos, y creer que se puede vivir de algo que da placer, paga bien y en donde en general, uno puede elegir. Y en ese elegir, está la posibilidad de trabajar cómodo, a gusto, y no de “hacer lo que se pueda porque no hay trabajo” porque en este mundo hay lugar para todos, de hecho, acá sobra lugar y se necesita gente para ocuparlo”, agregó Johanna.

Hoy en día, la edad es un problema para los Juniors +40. Y abundan los procesos de selección donde los rangos de edad son limitantes para la búsqueda de candidatos; donde se requieren los conocimientos de alguien de 50, pero con sólo 30. Donde se dice que se valoran más las soft skills, pero cuando encontrás el combo completo y en el CV dice “edad 60 años”, ya no tienen la misma importancia.