A horas del inicio del Mundial, Manuel Adorni confirmó que presentó la DDJJ y aseguró que tenía ahorros "en negro" + Agregar ámbito en









En una entrevista televisiva, el funcionario confirmó la noticia y explicó que hizo gran parte de su dinero con Bitcoin. Este miércoles, se conoció que junto a su mujer había adherido al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la ley de Inocencia Fiscal.

Manuel Adorni confirmó que presentó su declaración jurada Mariano Fuchila

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó este miércoles que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El funcionario explicó que ganó gran parte de su dinero gracias a una inversión en Bitcoin, el cual "tenía en negro como todos los argentinos".

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En medio de la investigación por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el exportavoz brindó una entrevista televisiva al canal LN+. Allí, detalló: "Toda la vida ahorramos. Lo hicimos en negro como todos los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar".

Adorni aseguró que no puso sus ahorros en la declaración jurada de inicio, algo que calificó como: "Un error que arrastro hasta hoy".

Entonces, relató que en el año 2013, y sobre todo en el 2014, ingresó al mundo de las criptomoneda con Bitcoin. "Invertimos 2 mil dólares, ganamos alrededor de 300 mil", reveló. Adorni dijo que presentó toda la documentación correspondiente y que la información está "en la blockchain", al reiterar que dicha plata siempre la tuvo "en negro".

El funcionario se sinceró y confió que cometió "un error", pero puntualizó: "Voy a pagar hasta el último impuesto y última multa". Sin embargo, ratificó su inocencia: "No soy chorro, todo lo hice en el sector privado".

Al ser consultado sobre el por qué no dio estas explicaciones antes, afirmó: "Yo no podía responder al tribunal mediático que desde el primer día me juzgó. Tengo que responder a los pasos judiciales". "Yo sabía que no importaba lo que yo dijera ni explique sin la DDJJ y la documentación", agregó. Noticia en desarrollo.-

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