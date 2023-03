Mientras espera más protestas, Macron se dijo decidido a pagar el costo por su polémica reforma

EN LA PANTALLA. Emmanuel Macron brindó ayer entrevistas a los principales medios televisivos de Francia, pero no logró aplacar el descontento con su reforma previsional.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Habría preferido no hacerla...”, aseguró el mandatario liberal en una entrevista de 35 minutos en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2. “Si hay que asumir la impopularidad de esta reforma del sistema previsional, la asumiré”, añadió.