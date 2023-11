Milei descarta acuerdos de precios y las empresas piden por interlocutores

“No tenemos a nadie con quién hablar, nadie. Estamos desesperados...”, fue la declaración de un representante de la industria de alimentos. El comentario, que el mismo vocero reconoce “desmedido, pero real”, tiene que ver con la falta de nombramiento de la próxima autoridad que mantenga diálogo con las empresas. Es que la comunicación con la Secretaría de Comercio no solo pasa por acordar precios en góndola, sino también por mantener normativas como la Ley de Defensa a la Competencia, o la aplicación de los sistemas vigentes. “Necesitamos una guía, estamos expectantes”, concluyó otra fuente sobre el tema. Consultados por este medio, desde La Libertad Avanza aseguran que hasta el momento no hay ningún nombre definido para encarar procesos de negociación.

Sin embargo, hay consenso entre las tres fuentes consultadas para esta nota en que “no hay margen” para un descomunal ajuste en artículos esenciales de alimentos e higiene y limpieza. “No es momento de hacer locuras”, explican desde el rubro, para moderar los ánimos. Tampoco en los almacenes o supermercados chinos, donde la diferencia de precios puede alcanzar hasta un 50%. “Los comercios de barrio están explotados con los aumentos. Próximamente se va a empezar a sentir la caída de volumen en los canales de comercialización”, advierten desde el sector.

No obstante, temen por el impacto que tendrá la desregulación económica que propone el futuro mandatario en sus propios costos, como puede ser aumentos en la nafta, devaluación o subas en la materia prima. “Nosotros tenemos el 60% de la producción dolarizada”, resalta una fuente. “Todo nuestro packaging es importado”, complementa otra.

Incrementos

Para Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, los acuerdos de precios no deberían eliminarse necesariamente “si se anclaran expectativas, pero el gobierno entrante no pareciera creer en eso”. A su vez, asegura que los últimos incrementos registrados tienen que ver con vencimientos de acuerdos y el impacto del programa exportador 50/50, pero además con “correcciones especulativas”, ante la inminente actualización del tipo de cambio oficial. “La Secretaría también funciona para que no haya discriminación en la competencia, obliga a proveer ciertos servicios básicos y tiene injerencia sobre la calidad de los mismos”, agrega a este medio. Para la consultora, la suba de noviembre en Alimentos y Bebidas no alcohólicas será del 15,4%.

Otros organismos se han expresado con preocupación por los dichos de Milei. Para Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), “es importante contar con un interlocutor válido al momento de poder acercarle al Gobierno propuestas” para “favorecer el crecimiento de una actividad clave como lo es el comercio y servicios”, aunque entiende que la inflación “no se resuelve con congelamientos de precios ni acciones análogas”.

Al mismo tiempo, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), consideran relevante, como representes de las pymes, transmitir que “no es conveniente que se desactive la Secretaría si no se presenta una alternativa”. Por último, una de las fuentes consultadas pide que se exprese la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL):“No nos pasan un dato. Quizás el dueño no tiene diálogo con Milei. No sabemos nada”, concluye.