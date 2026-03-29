Al menos siete personas en estado crítico tras un atropello masivo en Inglaterra + Seguir en









Ocurrió a la noche de este sábado en una zona nocturna de la localidad de Derby, entre Manchester y Birmingham.

La policía de Derbyshire descartó indirectamente que se trate de un incidente terrorista.

Un atropello masivo en la ciudad de Derby, situada en el centro de Inglaterra, dejó siete heridos de gravedad en la noche de este sábado. Según las primeras investigaciones, el conductor embistió a la multitud de manera intencionada en esta localidad ubicada entre Manchester y Birmingham.

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Un hombre de 30 años de nacionalidad india se encuentra detenido como presunto autor del ataque en Derby. Según el reporte policial emitido tras la detención, todavía se desconoce qué motivó al sujeto a actuar de esa manera. De todos modos, se le considera sospechoso de varios cargos, entre ellos el de intento de asesinato.

Cómo ocurrió el ataque en Inglaterra La agresión se produjo en torno a las 10 de la noche, en una zona nocturna que en esos momentos estaba repleta de jóvenes, de acuerdo a la declaración un testigo a la cadena BBC.

Hasta el momento, se sabe que las víctimas quedaron heridas graves, sin embaego, sus vida no corren peligro.

La policía de Derbyshire descartó indirectamente que se trate de un incidente terrorista cuando declaró: "Aunque sabemos que esto creará alarma, queremos tranquilizar a la gente: No creemos que siga existiendo un peligro para el público".

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