Israel afirma estar a días de desmantelar el aparato militar iraní y destruir el 90% de su capacidad + Seguir en









El Ejército asegura haber eliminado el 90% de la infraestructura armamentística de Irán y anticipa el cierre de su ofensiva sobre objetivos clave.

Israel afirma haber destruido el 90% de la infraestructura militar iraní. Reuters

El Ejército de Israel afirmó que está a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción de armas de Irán. La ofensiva ya destruyó cerca del 90% de las infraestructuras clave, aunque las autoridades militares advirtieron que aún quedan otros blancos estratégicos.

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El portavoz militar, Nadav Shoshani, señaló que la campaña contra los objetivos prioritarios está en su tramo final. “En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción”, aseguró. Sin embargo, aclaró que la operación no concluirá completamente, ya que siguen activos otros focos como el programa nuclear, los misiles balísticos y los centros de mando.

De acuerdo con estimaciones oficiales difundidas por medios israelíes, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron más de 8.500 ataques desde el inicio del conflicto, alcanzando más de tres mil objetivos en territorio iraní. Entre los blancos figuran instalaciones militares, centros de comando y estructuras vinculadas a la industria armamentística, además de objetivos nucleares que ganaron protagonismo en los últimos días.

israel ataque iran La ofensiva se concentra en centros de mando, misiles y producción de armas. AFP Cambio de estrategia y foco en objetivos militares En la etapa más reciente de la ofensiva, Israel modificó el enfoque de sus ataques y concentró sus operaciones en objetivos estrictamente militares. Este giro se produjo en paralelo a contactos entre Estados Unidos e Irán orientados a un posible cese de hostilidades, lo que llevó a priorizar blancos estratégicos en lugar de instalaciones políticas.

Durante la última noche, las fuerzas israelíes ejecutaron una nueva ola de bombardeos en Teherán contra centros de mando móviles y plantas de producción de armas. Según el Ejército, estas estructuras habían sido reubicadas por el régimen iraní tras los ataques previos.

israel misil misiles militar (1) Más de 8.500 ataques fueron ejecutados desde el inicio del conflicto X: @Patrioticos_RD Golpes a centros de mando y despliegue en la región El parte militar indicó que los cazas israelíes destruyeron varios de estos centros de comando temporales, “incluyendo a los comandantes que operaban en ellos”. Además, informaron que los ataques alcanzaron “decenas de depósitos y plantas de armamento”, profundizando el debilitamiento de la capacidad militar iraní. En paralelo, Israel mantiene presencia en otros frentes. En la frontera con Líbano, las tropas continúan desplegadas y realizan operaciones “selectivas” dentro del territorio, aunque sin precisar el alcance exacto de esas incursiones. Las autoridades israelíes sostienen que la ofensiva logró avances significativos en la degradación del poder militar iraní y anticipan que el objetivo sobre la producción de armas está próximo a completarse, en un conflicto que aún mantiene múltiples frentes abiertos.