Benjamín Netanyahu ordena ocupar más territorio en el sur del Líbano para "frustrar la amenaza de invasión" de Hezbolá + Seguir en









El primer ministro israelí anunció la expansión de la zona de seguridad para frenar ataques de Hezbolá y consolidar su presencia en la frontera norte.

Israel amplía su presencia militar en el sur del Líbano en medio de la escalada regional.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó ampliar la zona de seguridad en el sur del Líbano para reforzar el control militar y reducir amenazas en la frontera. La decisión implica una mayor ocupación del territorio en medio de la escalada regional y los enfrentamientos con Hezbolá.

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A través de un videomensaje, el mandatario explicó que la medida busca impedir ataques y modificar el escenario de seguridad en el norte del país. “He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, afirmó.

Según Netanyahu, la decisión responde a que el grupo chií libanés Hezbolá aún conserva capacidad operativa. Indicó que, junto a mandos militares y altos funcionarios, evaluaron cómo “eliminar” esa amenaza, en un contexto donde continúan los intercambios de ataques en la región.

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>> pic.twitter.com/4AUUV71ZGa — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) March 29, 2026 Expansión militar y estrategia regional El jefe de Gobierno sostuvo que la ampliación de la presencia israelí forma parte de una estrategia más amplia para redefinir la seguridad en la región. En ese sentido, mencionó otros escenarios donde el Ejército israelí mantiene despliegues activos como ejemplo del cambio en el equilibrio de poder.

“Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja”, expresó, al referirse al avance militar en distintos frentes.

Netanyahu remarcó que estas acciones buscan transformar el panorama estratégico en Medio Oriente y garantizar mayor protección para Israel. También sostuvo que el despliegue en zonas cercanas a la llamada línea amarilla, inicialmente planteado como temporal tras el alto el fuego, se ha consolidado como parte de la política de defensa. 11israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-1-1 El primer ministro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás perdieron capacidad. Mensaje político y ofensiva contra sus enemigos En su discurso, el primer ministro endureció su postura frente a los actores enfrentados a Israel y aseguró que han perdido capacidad. “Irán ya no es el mismo Irán, Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá, y Hamás ya no es el mismo Hamás. Ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia; son enemigos derrotados que luchan por su supervivencia”, afirmó. Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión en la frontera norte israelí, donde continúan los ataques cruzados y crece el riesgo de una escalada mayor. La decisión de ampliar la zona de seguridad en el sur del Líbano refuerza la estrategia ofensiva del Gobierno israelí en distintos frentes del conflicto.