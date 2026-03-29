Irán ordenó juicios inmediatos y sin indulgencia contra acusados de traición durante la guerra de Medio Oriente + Seguir en









El Poder Judicial iraní impulsa procesos inmediatos contra acusados de colaborar con enemigos, mientras se multiplican detenciones y crece la tensión interna.

Irán ordena juicios inmediatos y sin indulgencia contra acusados de traición en plena guerra.

El jefe del Poder Judicial de Irán ordenó juicios inmediatos y sin indulgencia para los acusados de traición en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel. La medida incluye la posibilidad de aplicar la pena de muerte y forma parte de una estrategia para reforzar el control interno.

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Golamhosein Mohseni Ejei advirtió que los “traidores” y “vendepatrias” serán juzgados sin tolerancia. Según informó la agencia Mizan, el funcionario remarcó que quienes sean hallados culpables podrían enfrentar la ejecución. “La identificación de elementos traidores y su presentación ante el sistema judicial, así como su enjuiciamiento inmediato, desempeñan un papel muy importante en la garantía de la seguridad psicológica de la población”, afirmó.

El titular judicial insistió en que, conforme a la legislación iraní, las penas serán severas y que, una vez dictadas las sentencias, “no habrá indulgencia ni tolerancia”. Además, confirmó la apertura de expedientes contra ciudadanos iraníes en el exterior acusados de “colaborar con el enemigo”, en base a reportes ciudadanos y tareas de inteligencia.

Golamhosein Mohseni Ejei Las autoridades aseguran que los procesos buscan garantizar la “seguridad psicológica” de la población. Detenciones masivas y control interno Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, las autoridades intensificaron los operativos de seguridad y anunciaron casi a diario arrestos de personas acusadas de socavar la estabilidad interna. Entre los cargos se incluyen actividades en redes sociales vinculadas a grupos opositores, considerados por el régimen como actos de traición.

Cientos de personas fueron detenidas en el marco de estas acciones, que buscan (según el Gobierno) preservar la seguridad nacional en medio de la guerra. El Poder Judicial sostiene que los procesos serán rápidos y que se aplicarán castigos ejemplares para quienes sean encontrados culpables.

iran (2) El Gobierno destaca el rol de la calle como respaldo a la estrategia militar. Escalada política y discurso de confrontación En paralelo, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que el conflicto atraviesa una “etapa crítica” y advirtió a Estados Unidos sobre cualquier intento de imponer condiciones bajo el pretexto de negociaciones. El dirigente aseguró que las fuerzas iraníes están preparadas para responder ante una eventual ofensiva. Durante un mensaje por los 30 días de lo que el Gobierno denomina “defensa nacional”, Ghalibaf destacó el rol de la movilización ciudadana como parte del conflicto. Según sostuvo, las manifestaciones reflejan el respaldo social a la estrategia oficial y fortalecen la capacidad militar. El funcionario también acusó a Washington de enviar señales contradictorias al combinar llamados al diálogo con preparativos militares. En ese sentido, desestimó las propuestas diplomáticas estadounidenses, al considerar que buscan trasladar a la negociación lo que no se logró en el campo de batalla.