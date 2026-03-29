Tensión en Israel: restos de un misil iraní impactaron en zona química y desataron fuga peligrosa + Seguir en









El impacto ocurrió en Neot Hovav, en el sur del país. Evacuaron plantas y trabajan para evitar explosiones y contener sustancias tóxicas.

Restos de un misil iraní provocaron fuga de sustancias peligrosas en un complejo químico del sur de Israel.

El impacto de restos de un misil iraní provocó una fuga de materiales peligrosos en una zona de industrias químicas en el sur de Israel. El incidente activó un operativo de emergencia con evacuaciones, tareas de contención y maniobras para evitar una posible explosión en el complejo industrial de Neot Hovav.

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Según confirmaron los Bomberos de Israel, los equipos trabajan directamente sobre los puntos de fuga para controlar la situación. “Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas”, indicaron en un comunicado oficial.

El Ejército israelí atribuyó el hecho a fragmentos de un misil iraní interceptado, aunque aún se desconoce si los restos conservaban carga explosiva al momento del impacto. La caída se produjo en Neot Hovav, una zona clave que concentra industrias químicas y plantas de tratamiento de residuos peligrosos, entre ellas Ecosol y la empresa estatal ESC.

incendio israel El Ejército atribuye el incidente a fragmentos de un misil interceptado en Neot Hovav. X: @muslimportcom Evacuaciones y riesgo de explosión Ante la magnitud del incidente, las autoridades desplegaron equipos especializados para evaluar el nivel de riesgo en el área afectada. “Se enviaron al lugar tres equipos especializados en armas químicas y fuerzas de vigilancia de la estación de Beersheba, que comenzaron a evaluar el nivel de peligro y las concentraciones de sustancias en la zona afectada”, informaron los bomberos.

Las tareas se concentraron en enfriar los tanques cercanos al punto de impacto para evitar que el fuego se propague o genere explosiones. Además, se sumaron escuadrones aéreos para colaborar en la extinción del incendio, que generó una densa columna de humo visible en la región.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de la planta afectada y de las industrias cercanas. Las autoridades pidieron a los trabajadores que se refugien en edificios protegidos hasta que la situación esté completamente bajo control. incencio israel Trabajadores fueron retirados y trasladados a zonas protegidas ante el riesgo químico. X: @muslimportcom Un herido leve y monitoreo constante El incidente dejó al menos una persona herida leve, según reportó el diario Yedioth Ahronoth. Mientras tanto, los equipos continúan con las tareas de control y monitoreo en la zona. “Los bomberos mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta que cualquier preocupación de riesgo al público o el medioambiente se descarte”, concluyeron desde el organismo. La situación sigue bajo vigilancia ante el riesgo de nuevas fugas o reactivación del incendio.