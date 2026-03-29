Alarma en Boca: una durísima medida podría afectar a los hinchas en el debut por Libertadores + Seguir en









A la espera del cruce con Universidad Católica, una medida de seguridad que se analiza en Chile genera preocupación y podría alterar los planes de los fanáticos del Xeneize.

Una durísima medida podría afectar a los hinchas en el debut por Libertadores.

Los hinchas de Boca están expectantes por el debut del equipo de Claudio Úbeda en la Copa Libertadores, luego de dos años de ausencia. Sin embargo, en las últimas horas surgió una mala noticia que podría impactar directamente en los fanáticos de cara al cruce con Universidad Católica en Chile.

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El Xeneize visitará al conjunto trasandino el martes 7 de abril, en un encuentro que inicialmente contemplaba la presencia de público visitante. No obstante, desde el Gobierno de Chile solicitaron que no se permita el ingreso de hinchas argentinos.

El pedido fue impulsado por la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien calificó el partido como de “alto riesgo”. La medida se vincula con los recientes episodios de violencia registrados en el estadio Libertadores de América, durante el enfrentamiento entre Independiente y Universidad de Chile.

libertadores hinchas boca.jpg A la espera del cruce con Universidad Católica, una medida de seguridad que se analiza en Chile genera preocupación y podría alterar los planes de los fanáticos del Xeneize. Télam En un primer momento, el club local había dispuesto apenas 450 entradas para la parcialidad visitante, una cifra que no cayó bien en Boca, que aspiraba a contar con cerca de 2000 boletos. Frente a esto, desde el club habían decidido rechazarlas y responder de la misma manera en el partido de vuelta en Argentina.

Cabe destacar que esta postura iría en contra del reglamento de la Conmebol, por lo que Universidad Católica podría enfrentar una multa cercana a los 20 mil dólares si el organismo sudamericano avala la solicitud del gobierno local para disputar el partido sin público visitante.

La Liga Profesional confirmó la fecha y horario del próximo Superclásico La próxima edición del Superclásico del fútbol argentino, que enfrentará a River y a Boca, se disputará el domingo 19 de abril, a las 17:00 horas, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El mismo será el primero del entrenador del “Millonario”, Eduardo “Chacho” Coudet, mientras que Claudio Úbeda tiene historial positivo, al ganar por 2-0 en el enfrentamiento correspondiente al Clausura 2025. Será el primer Superclásico con River de local desde el disputado el 27 de abril del año pasado, por el Apertura 2025, en el que el conjunto que dirigía Marcelo Gallardo se impuso por 2-1 ante el “Xeneize”, en una derrota que significó el fin del ciclo de Fernando Gago en el club en el que se formó como futbolista. Por su lado, Boca fue quien se quedó con el último enfrentamiento, con un triunfo por 2-0 como local que sentenció su clasificación a la próxima Copa Libertadores y ayudó a ratificar a Úbeda en el puesto, para luego alcanzar las semifinales de aquel Clausura 2025, instancia en la que cayó con Racing.