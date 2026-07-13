Nayib Bukele gana la candidatura para buscar un tercer mandato presidencial en El Salvador + Agregar ámbito en









La dupla del mandatario junto al vicepresidente Félix Ulloa quedó ratificada de forma unánime en los comicios internos de su fuerza política, tras presentarse como la única lista competidora.

Nayib Bukele ganó de forma unánime la candidatura presidencial del gobernante partido Nuevas Ideas. RFI

El partido gobernante Nuevas Ideas ratificó de forma unánime a Nayib Bukele como su candidato en El Salvador de cara a los comicios generales del próximo mes de febrero, donde intentará asegurar un tercer período al frente del país. El actual jefe de Estado compartirá nuevamente la propuesta electoral junto al vicepresidente Félix Ulloa, consolidando por tercera ocasión consecutiva una dupla ejecutiva que logró la validación interna sin enfrentar ninguna lista opositora dentro de su propio espacio político.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario salvadoreño, quien asumió el poder originalmente en 2019, se encuentra ejerciendo su segundo gobierno consecutivo gracias a una serie de modificaciones normativas que habilitaron la reelección consecutiva en el territorio centroamericano.

El camino hacia una permanencia más prolongada en el Ejecutivo se profundizó tras las reformas impulsadas por el Congreso, donde el oficialismo cuenta con una holgada mayoría. Entre los cambios estructurales destaca una reforma constitucional que redujo la duración del mandato previo, permitiendo extender la vigencia de la administración entrante a un ciclo de seis años.

Asimismo, el parlamento eliminó de manera definitiva las restricciones que impedían la postulación sucesiva, instaurando la reelección indefinida en la legislación nacional.

El mandatario salvadoreñoasumió el poder originalmente en 2019. Gentileza CNN en Español Régimen de excepción y la caída de la criminalidad en El Salvador El amplio respaldo ciudadano del que goza el gobernante se encuentra estrechamente vinculado a las estrategias de seguridad implementadas mediante el régimen de excepción vigente. Esta política pública generó una reducción drástica en las estadísticas de criminalidad, logrando un descenso superior al 90% en los registros oficiales de muertes violentas.

Para la contienda electoral de febrero, el principal contendiente del oficialismo surgirá de las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fuerza política de izquierda que definirá su postulación en las próximas semanas y de la cual el actual presidente formó parte hasta su expulsión hace unos años.