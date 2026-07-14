Qué es RedNote, el "Instagram" de China que revoluciona el turismo en el país

La aplicación - cuyo nombre oficial en chino es Xiaohongshu - funciona como una red social donde los usuarios comparten su estilo de vida. Tras un crecimiento exponencial de la plataforma, la empresa desarrolladora se prepara para presentar su solicitud de salida a la bolsa.

Lo que comenzó como una plataforma para compartir recomendaciones y experiencias de vida hoy se convirtió en una pieza central del turismo en China . Es que la red social china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote , impulsa la elección de destinos, marca tendencias de viaje, pone ciudades inhóspitas en el centro del mapa y hasta redefine el negocio de los fotógrafos en los sitios más visitados del país. Ahora, tras un éxito exponencial, la empresa prepara para dar un nuevo paso: según distintos reportes, planea presentar este año su solicitud para salir a bolsa .

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La aplicación, cuya interfaz suele compararse con Pinterest y que también es conocida como "el Instagram chino", permite publicar fotos, videos y realizar transmisiones en vivo. Con una comunidad de cientos de millones de usuarios, se consolidó como una de las principales fuentes de inspiración para planificar viajes dentro del gigante asiático.

Uno de los ejemplos es el lago de Shichahai, en Pekín , donde turistas vestidos con trajes tradicionales recorren el lugar en busca de las imágenes que luego compartirán en la plataforma.

La popularidad de Xiaohongshu también generó una intensa competencia entre los fotógrafos que trabajan en los principales atractivos turísticos. Los retratos pueden valer desde 10 yuanes (u$s1,47) aunque la competencia hace que muchos camarógrafos - con importante presencia dentro de la propia aplicación - ofrezcan precios más bajos.

El crecimiento del turismo interno en China potenció todavía más el fenómeno. Según informó la agencia estatal Xinhua en marzo, durante el último año se registraron más de 6.500 millones de viajes domésticos, un incremento superior al 16% respecto del año anterior.

En paralelo, Xiaohongshu continúa ampliando su comunidad. De acuerdo con la plataforma de análisis Qiangua, en mayo alcanzó los 350 millones de usuarios activos mensuales, frente a los 300 millones registrados un año antes.

La aplicación también fue clave para convertir destinos poco conocidos en fenómenos turísticos. Uno de los casos más notorios es el de Zibo, una ciudad industrial de la provincia de Shandong que comenzó a recibir grandes cantidades de visitantes después de que sus brochetas de barbacoa se volvieran virales.

Zibo, una de las ciudades chinas que se volvió furor luego de viralizarse en RedNote

Sin embargo, el crecimiento de la plataforma también generó algunos efectos negativos. Es que la viralización de determinados destinos provocó problemas de turismo masivo y llevó a que numerosos comercios dependan casi exclusivamente de la visibilidad obtenida en la aplicación.

También surgieron cuestionamientos por publicaciones patrocinadas de influencers gastronómicos que promocionan restaurantes o destinos y luego generan decepción entre quienes siguen esas recomendaciones.

Del boom local a una posible salida a bolsa

Xiaohongshu también ganó notoriedad fuera de China cuando el debate sobre una posible prohibición de TikTok en Estados Unidos llevó a miles de usuarios estadounidenses —conocidos como los "refugiados" de TikTok— a crear cuentas en RedNote.

Archivo. La empresa prepara su salida a la bolsa de Hong Kong. Depositphotos

En las últimas semanas, además, distintos medios, entre ellos The Wall Street Journal, informaron que la compañía prepara de manera confidencial una oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Hong Kong, con un posible debut hacia fines de 2026.