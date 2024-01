Amor en tiempos de compras y muebles: la nueva tendencia de citas entre ancianos

Todos los martes y jueves, decenas de corazones solitarios acuden a diversas tiendas con el fin de coquetear. Como no consumen, las empresas empezaron a tomar medidas.

Aunque encontrar el amor entre una multitud de compradores de muebles y el olor de las albóndigas suecas no parece la opción más apetecible para una gran mayoría, ésta fue durante los últimos años la alternativa elegida por cientos de ancianos de Shanghái , en China , que hicieron de la cafetería de Ikea su punto de encuentro predilecto para socializar y tratar de encontrar a su media naranja.

Todos los martes y jueves , decenas de corazones solitarios -muchos de ellos divorciados o viudos- acuden en masa a este recinto localizado en el distrito comercial de Xuhui para coquetear y socializar con sus pares, copando las mesas del local sin apenas consumir y no dejando espacio suficiente para otros potenciales clientes. La situación provocó que la compañía tomara medidas.

Por eso, hartos de ver cómo, en vez de comprar un sándwich o un jugo de arándanos, los ancianos pasan el día allí consumiendo un pedazo de pan y el café que el local sirve gratis -los hay que incluso se llevan de sus casas naranjas o huevos duros para picotear-, decidieron aplicar una nueva regla, "sin alimento no hay asiento" , con la que esperan poner coto a este club de solteros improvisado.

"La situación ha afectado negativamente la experiencia y la seguridad de la mayoría de nuestros clientes", dice la nota, que añade que han recibido quejas por la gente que ocupa los asientos "por un periodo prolongado" y "escupe, habla alto y se pelea".

¿Qué dijeron los ancianos sobre la firme decisión de la compañía?

Según medios locales, esta veterana clientela se escuda diciendo que no tiene otro lugar para ir. "Hemos estado en McDonald's y KFC. Pero apenas hay compañeros ahí" declaró el señor Qiu, de 86 años, al China Daily. "En esos lugares nos sentimos como extraterrestres, todo rodeados de jóvenes. Si hay otro lugar en Shanghái donde los mayores podamos reunirnos, estamos más que dispuestos a pagar el doble y desplazarnos más lejos", añadió.

Algunas de las mayores tiendas en el mundo se encuentran en China, donde el gigante sueco está tratando de aprovechar el cada vez mayor poder adquisitivo de su creciente clase media para expandirse con rapidez.

Aunque a estos centros acuden miles de chinos con ganas de amueblar sus casas con productos de estilo occidental, muchos otros lo hacen atraídos por la posibilidad de poder pasar un rato frescos gracias al aire acondicionado mientras se relajan en alguno de los sofás expuestos. Incluso los hay que no dudan en descalzarse para echarse una siesta o los que se llevan el periódico para ponerse al día mientras se tumban en las cómodas camas.

La explicación de los expertos sobre el fenómeno de buscar pareja en tiendas

Para algunos expertos, este fenómeno de buscar pareja en tiendas es un reflejo de la difícil situación de los ancianos en China, muchos de los cuales viven sin el apoyo de su familias. Además, hechos como el que cada vez sea más larga la esperanza de vida, los efectos perniciosos de años de política de hijo único y una mentalidad más abierta hacia el divorcio han dejado una sociedad en la que cada vez hay más ancianos solteros viviendo solos y que no son reacios a la búsqueda de una nueva pareja.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Renmin de China en marzo, la mitad de las personas mayores de 60 años -222 millones de chinos, un 16% del total- vive sin nadie más, y una cuarta parte de ellos declaró sentirse sola. Además, el Comité Nacional de China sobre el Envejecimiento predijo que para 2033, el número de mayores de 60 superará los 400 millones de personas, y que en 2050, este segmento conformará un tercio de la población.

Por ahora, no parece que los afectados por la nueva medida estén muy dispuestos a abandonar sus hábitos. Según recoge el diario The Telegraph, muchos de ellos continúan reuniéndose en la cafetería con su propia agua y comida, aunque comprando algunos de los cruasanes más baratos de la tienda para asegurarse de que no les puedan echar.

"Creo que las personas no se hacen a la idea de cómo es la vida a nuestra edad", relató una jubilada apellidada Xu. "Nuestros hijos no están alrededor, aunque alguno nos visita los fines de semana. Me siento bastante bien cuando vengo aquí. Hablo con amigos, y algunos mayores conocen a personas que luego se convierten en sus parejas", añadió.