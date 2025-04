Aranceles: Donald Trump aseguró que con China "no se terminó nada" y que "quieren hacer un trato"

El presidente de Estados Unidos sostuvo que dio marcha atrás con las medidas arancelarias porque "la gente se estaba asustando un poco" y agregó que Xi Jinping "no sabe bien cómo avanzar pero lo va a resolver".

Donald Trump redobló la apuesta contra China aunque aseguró que "todavía no se terminó nada".

Aunque Trump ablandó su postura contra gran parte del mundo, reforzó las medidas contra China y reafirmó su decisión de subirle los aranceles a 125%, ante la toma de represalias por parte del gigante asiático. “Debíamos hacerlo, por lo que nos estaba pasando con el intercambio de bienes . China es el mayor abusador de la historia . No era sustentable lo que estaba sucediendo”.

“Hice una pausa para los que no tomaron medidas de respuesta, pero China sí respondió con más aranceles”, apuntó.

De todas formas, el mandatario republicano no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con esta medida. Aseguró que "no se terminó nada" y sostuvo que "China quiere hacer un trato pero no saben cómo avanzar con ello".