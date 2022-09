Arrestan al jefe de custodia de Lacalle Pou

“Estoy tan sorprendido como ustedes”, declaró Lacalle durante una conferencia de prensa realizada en la tarde del lunes en Montevideo. “Estoy mal”, agregó luego de que los principales medios del país se hicieran eco de la noticia.

Lacalle negó que Astesiano tenga antecedentes penales, aunque en las últimas horas varios medios locales informaron que cuenta con “indagatorias” por una veintena de asuntos policiales como estafa, apropiación indebida y hurto, entre otros.

“En estos últimos cinco días estuve afuera con mis hijos y con la persona detenida”, relató el presidente uruguayo. El mandatario aseguró que tanto Fiscalía como la Policía trabajarán con independencia en el caso.

“Una orden de detención no se libra porque sí, me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal. Obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia”, concluyó el dignatario.

En la noche de ayer, la fiscal Gabriela Fossati explicó que la maniobra consistía en la adulteración de partidas de nacimiento rusas para que personas de ese país pudieran simular que sus padres eran uruguayos.