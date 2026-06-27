Irán confirmó ataques contra objetivos de EEUU y reavivó la tensión en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahrein condenó los ataques y los calificó de “violación flagrante de su soberanía”. Fue luego de que Irán registrara ataques de EEUU cerca de Ormuz.

Los ataques fueron sobre Bahrein luego de que Irán registrara ataques de las Fuerzas Armadas de EEUU.

Irán declaró haber atacado objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente en respuesta a los ataques de Washington en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Las ofensivas se dieron en un momento en que las tensiones en esta vía marítima clave tensan el acuerdo de paz entre ambas naciones .

El ataque fue confirmado por la Guardia Revolucionaria de Irán, que informó este sábado que había atacado posiciones militares estadounidenses según el medio estatal iraní Press TV, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores acusó a EEUU de violar el acuerdo.

Por su lado, las Fuerzas Armadas estadounidenses no confirmaron ningún ataque , pero estos incidentes son los primeros desde que se firmó el memorando de entendimiento la semana pasada.

Desde la base de Bahrein informaron ataques con drones iraníes en su territorio a primera hora de este sábado. Su Ministerio de Asuntos Exteriores condenó los ataques y los calificó de “violación flagrante de la soberanía de Bahrein ”. De momento, no se conoció cuál era el objetivo y no se registraron comentarios de Teherán.

Por otra parte, un petrolero fue alcanzado también este sábado en el estrecho de Ormuz por un “proyectil no identificado ”, según la organización Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) . El buque sufrió daños pero sin heridos, agregó la entidad y recomendó manejarse en la zona con precaución.

estrecho de ormuz Desde la base de Bahrein informaron ataques de drones y calificaron los ataques como una “violación flagrante de la soberanía" del país.

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), supervisado por la Marina de EEUU, elevó este sábado el nivel de amenaza en el estrecho a “sustancial”, una medida adoptada tras los ataques a buques mercantes. Asimismo, se amplió una ruta a través del estrecho, cerca de Omán, para permitir un mayor flujo simultáneo de tráfico marítimo en ambas direcciones, indicó el JMIC, lo que sugiere que EEUU desafía el control iraní en la zona.

Los ataques de Irán de este sábado fueron tras ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, este viernes. “Aeronaves estadounidenses atacaron instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros iraníes”, declaró el CENTCOM y agregó que "la agresión injustificada" de Teherán "violó claramente el alto el fuego”.

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de incumplir el acuerdo de tregua

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este sábado luego de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo internacional, una medida que pone en jaque el reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos para reducir el conflicto en la región.

La decisión fue comunicada por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya a través de un mensaje difundido por la agencia estatal IRNA, en el que las autoridades iraníes responsabilizaron directamente a Washington por incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado días atrás.

Según el comunicado oficial, la medida responde al supuesto incumplimiento de la primera cláusula del acuerdo que buscaba poner fin al conflicto regional y a la continuidad de las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano.