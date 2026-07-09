Escala la tensión: EEUU volvió a bombardear Irán y Teherán respondió con ataques a bases estadounidenses

Los nuevos enfrentamientos dejaron al menos 14 muertos y 78 heridos en territorio iraní. Washington aseguró que atacó unos 90 objetivos militares, mientras Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Qatar, en medio de negociaciones que aún buscan un acuerdo.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este jueves luego de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva sobre territorio iraní, mientras que Teherán respondió con ataques contra bases e instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar.

Según informaron las autoridades iraníes, los bombardeos estadounidenses dejaron al menos 14 muertos y 78 heridos , además de provocar daños en infraestructura civil, entre ellos un puente y una línea ferroviaria que conecta Mashhad con Teherán. El servicio ferroviario fue suspendido temporalmente, aunque equipos técnicos comenzaron las tareas de reparación.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que la operación tuvo como objetivo degradar la capacidad militar iraní para amenazar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con Washington, fueron alcanzados alrededor de 90 objetivos militares, incluidos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, infraestructura naval y centros logísticos.

En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército iraní afirmaron haber lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar. Tanto Bahréin como Kuwait confirmaron que sus sistemas de defensa interceptaron los proyectiles antes de que impactaran, aunque Kuwait reportó daños materiales y una persona herida por los restos de las interceptaciones.

Las autoridades bahreiníes denunciaron que los ataques constituyen una violación del derecho internacional humanitario, mientras que Kuwait elevó el nivel de alerta de sus Fuerzas Armadas.

En paralelo, el conflicto volvió a repercutir en el plano diplomático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se comunicó con Washington para intentar alcanzar un acuerdo, aunque al mismo tiempo sostuvo que el alto el fuego había quedado "terminado" y dejó abierta la posibilidad de continuar las negociaciones.

Desde Teherán, en cambio, el Gobierno condenó los bombardeos estadounidenses y los calificó como una "flagrante violación" de la Carta de las Naciones Unidas y del memorando de entendimiento firmado entre ambos países. El representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, responsabilizó a Estados Unidos por las consecuencias de la ofensiva y denunció que los ataques alcanzaron infraestructura civil.

Irán y EEUU dejan atrás el "alto al fuego" y vuelven a los ataques REUTERS

El funeral de Jamenei, en medio de la ofensiva

Los nuevos enfrentamientos coincidieron con el funeral del líder supremo Ali Jamenei en la ciudad de Mashhad, donde miles de personas participaron de las ceremonias de despedida entre consignas de venganza y un fuerte despliegue de seguridad.

Las autoridades iraníes escoltaron el traslado del féretro con aviones militares, mientras continúan las especulaciones sobre el futuro liderazgo del país tras la designación de Mojtaba Jamenei como sucesor.

Pese a la intensificación de los ataques, Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo dentro del plazo de 60 días previsto en el memorando firmado semanas atrás, aunque los nuevos enfrentamientos vuelven a poner en duda la viabilidad de ese proceso diplomático.