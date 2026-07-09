Irán despidió a Alí Jameneí en Mashad con una multitudinaria ceremonia marcada por amenazas contra Donald Trump

El exlíder supremo iraní fue sepultado en el mausoleo del imán Reza, en su ciudad natal, tras una semana de homenajes en Irán e Irak. El funeral coincidió con una nueva escalada con EEUU que volvió a poner en duda la continuidad del alto el fuego.

Cientos de miles de personas participaron este jueves en Mashad , la segunda ciudad más importante de Irán , del funeral del exlíder supremo Alí Jameneí , quien fue enterrado en el mausoleo del imán Reza , tal como había solicitado antes de morir.

La despedida puso fin a una semana de ceremonias multitudinarias que recorrieron distintas ciudades iraníes e iraquíes desde el asesinato del religioso, ocurrido el 28 de febrero , cuando comenzó la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel .

Las calles de Mashad quedaron colmadas de personas vestidas de negro que acompañaron el paso del cortejo fúnebre mientras agitaban banderas iraníes y enseñas rojas asociadas al deseo de venganza.

El féretro de Jameneí fue trasladado en un camión descubierto junto a los restos de varios integrantes de su familia , entre ellos una hija, una nuera y un nieto, quienes también murieron durante el bombardeo en el que el líder iraní perdió la vida.

Durante el recorrido aparecieron numerosos carteles con consignas dirigidas contra el presidente estadounidense y la multitud repitió cánticos de fuerte tono político.

Cientos de miles de personas se acercaron al funeral. BBC

"¡Lo juramos por la sangre de nuestro líder supremo! ¡Trump, te mataremos!", corearon los asistentes al entierro. En distintos sectores también pudieron verse pancartas con la inscripción "Matad a Trump", mientras otros grupos repetían consignas como "¡Muerte a América!".

La ausencia del nuevo líder de Irán

Uno de los aspectos más llamativos de las ceremonias fue la ausencia de Mojtabá Jameneí, hijo del ayatolá y actual líder supremo de la República Islámica, quien decidió no mostrarse.

El sucesor del fallecido dirigente no apareció en público desde su designación, el 8 de marzo, debido a las graves heridas que sufrió durante el mismo ataque en el que murió su padre.

Según trascendió, Mojtabá permaneció resguardado tanto por su estado de salud como por el temor a un eventual atentado israelí y únicamente se comunicó mediante mensajes escritos.

El funeral se desarrolló en medio de una nueva escalada militar con EEUU

La ceremonia coincidió con un escenario de máxima tensión entre Irán y Estados Unidos, luego de dos jornadas consecutivas de ataques cruzados que dejaron el alto el fuego al borde del colapso.

Las autoridades iraníes aseguraron que las recientes ofensivas estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado entre Teherán y Washington el pasado 17 de junio.

Por su parte, el presidente Donald Trump endureció aún más su postura y dio prácticamente por finalizada la tregua. "Por lo que a mí respecta, ha terminado", afirmó el mandatario estadounidense al ser consultado sobre la continuidad del alto el fuego.

Donald Trump respondió a las amenazas desde la cumbre de la OTAN

Los mensajes exhibidos durante el funeral llegaron pocas horas después de que Trump se refiriera públicamente a las amenazas provenientes de Irán, durante su participación en la cumbre de la OTAN realizada en Ankara. El mandatario sostuvo que conocía los riesgos derivados del conflicto y afirmó que no modificaría su postura frente al régimen iraní.

Trump respondió a los cuestionamientos de Irán. Archivo

"Soy el numero uno en muchas listas. Y también lo soy en su lista de asesinatos. Mi trabajo es peligroso, lo sé. Pero no me importa, porque estoy haciendo mi trabajo y espero estar haciéndolo mejor que nadie lo ha hecho nunca", declaró.

En esa misma conferencia también calificó al Gobierno iraní como "basura y escoria sangrienta" y reiteró que consideraba finalizado el alto el fuego. Aunque equipos técnicos de ambos países tenían previsto retomar las conversaciones durante el fin de semana en Doha, Qatar, la nueva ola de enfrentamientos sembró dudas sobre la continuidad del diálogo.

Durante las últimas horas, Irán lanzó ataques contra Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania, lo que incrementó la incertidumbre sobre cualquier intento de negociación. Entre los asistentes al funeral también predominó el escepticismo respecto de una salida diplomática.

"Dada la baja moral de Trump y los sionistas, las negociaciones tan solo sirven para darles lo que ellos buscan. Creo que las conversaciones son fútiles, ya que nunca respetan sus promesas", aseguró una manifestante en Mashad, en declaraciones recogidas por Reuters.

Con el entierro de Alí Jameneí, Irán cerró una semana de homenajes multitudinarios que buscó exhibir fortaleza política e institucional en medio de la guerra y del creciente deterioro de las relaciones con Estados Unidos e Israel, mientras el futuro de las negociaciones permanece envuelto en una profunda incertidumbre.