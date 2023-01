Horror en Pakistán: casi 30 muertos en un atentado suicida en una mezquita

La explosión se produjo durante la plegaria en la ciudad de Peshawar, cerca de la frontera con Afganistán.

Un periodista de la AFP en el lugar vio a los socorristas llevarse a personas que parecían estar muertas en una ambulancia. Parte del techo de la mezquita y de las murallas quedaron destruidas y de los escombros salían supervivientes ensangrentados.

