Benjamin Netanyahu sobre Donald Trump: "Él es el líder, yo soy su aliado"

El primer ministro de Israel puso paños fríos a la tensión generada luego de un ataque a Irán sin aviso previo a EEUU. Asimismo, aseguró que la extensión de la guerra depende el líder republicano.

El primer ministro de israelí, Benjamin Netanyahu , volvió a dejar en claro el peso de Estados Unidos en la estrategia militar frente a Irán . En una conferencia de prensa, destacó el rol del presidente Donald Trump y reafirmó su subordinación política en el conflicto, luego de un una tensión por un ataque sin aviso de parte de Israel .

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“ Él es el líder. Yo soy, ya saben, su aliado. Estados Unidos es el líder ”, afirmó, en una declaración que reflejó la centralidad de Washington en la conducción de la guerra.

Antes del encuentro con la prensa , surgió un punto de fricción en torno a un ataque israelí contra el complejo gasífero de South Pars , en territorio iraní.

Mientras Trump sostuvo que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de la operación , funcionarios de ambos países aseguraron que existió coordinación.

En ese contexto, Netanyahu optó por una respuesta ambigua: “ Israel actuó solo ”, señaló, sin despejar completamente las dudas sobre el nivel de cooperación entre ambos gobiernos.

Netanyahu y Trump son los principales aliados contra Irán.

Una guerra condicionada por EEUU

Dentro del gobierno israelí existe una percepción clara, donde destacan la duración del conflicto depende en gran medida de la decisión política de Trump. Ese escenario se verificó en junio, cuando concluyó la guerra de 12 días entre Israel e Irán.

A pesar de que Israel proyectó una ofensiva más extensa, con miles de objetivos militares, el desenlace quedó sujeto a la evaluación estadounidense sobre el momento adecuado para dar por finalizadas las operaciones.

Uno de los objetivos de Netanyahu fue mantener a Trump involucrado el mayor tiempo posible en el conflicto.

Según evaluaciones del gobierno israelí, el presidente estadounidense mostró mayor predisposición a prolongar la guerra tras los recientes ataques iraníes contra infraestructura energética en el Golfo.

Estas acciones impactaron directamente en el mercado energético y reforzaron la postura de Washington.

Un alto funcionario israelí explicó a CNN: “El incidente en el estrecho de Ormuz es peligroso a largo plazo para los intereses estadounidenses”.

Un discurso alineado con Donald Trump

Durante la conferencia, Netanyahu construyó un discurso en sintonía con el de Trump. Desde el inicio, marcó esa línea: “Bajo el liderazgo visionario del presidente Trump”.

Ataque Irán Israel atacó una fuente energética de Irán. AP

Además, cuestionó a los países que no se sumaron al conflicto: “Tanto Netanyahu como Trump presentaron la guerra como parte de un conflicto de larga duración, vinculado a la revolución islámica en Irán.

El primer ministro israelí sostuvo que el régimen iraní “libró una guerra contra Estados Unidos, Israel y el pueblo de Irán durante 47 años”, reforzando la idea de un enfrentamiento estructural más que coyuntural.

Sin señales de desescalada

A tres semanas del inicio del conflicto, ninguno de los dos líderes mostró intención de avanzar hacia una salida negociada.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo profundizaron la escalada y alejaron cualquier escenario de distensión en el corto plazo.

En ese contexto, las declaraciones de Netanyahu consolidaron una idea central: el conflicto sigue bajo el liderazgo de Estados Unidos, con Israel como principal aliado en el terreno.