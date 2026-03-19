EEUU e Israel muestran su primera disidencia desde el inicio de la guerra contra Irán + Seguir en









Trump arremetió contra Netanyahu tras un ataque del que presuntamente "EEUU no sabía nada". Según Reuters, el Pentágono si estaba al tanto del bombardeo en South Pars, un complejo gasífero iraní.

La supuesta discrepancía se da luego de que el Pentágono solicitara 200 mil millones para financiar la guerra contra Irán. Desde el Congreso estadounidense mirán con desconfianza. NBC

Por primera vez desde que se inició el conflicto en Medio Oriente, EEUU e Israel mostraron diferencias en una operación contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió este jueves, vía Truth Social, que "EEUU no sabía nada”, sobre los ataques israelíes en yacimientos gasíferos iraníes, que se consumaron hace algunas horas atrás.

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Fiel a su estilo, el republicano no se guardó nada y arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Trump afirmó que Israel no volverá a atacar South Pars o estaciones similares, y que Netanyahu acató la orden. “NO HABRÁ MÁS ATAQUES por parte de Israel sobre este campo de South Pars, extremadamente importante y valioso”, destacó el mandatario. Los bombardeos no se repetirían siempre y cuando Irán, de forma imprudente, decida atacar a un país muy inocente —en este caso, Qatar—. En ese escenario, EEUU, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá completamente todo el yacimiento de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto", amenazó Trump.

A pesar de la versión oficial y el destrato con el primer ministro de Israel, según informó la agencia Reuters tras dialogar con agentes israelíes bajo anonimato, el Pentágono estaba al tanto de los bombardeos. Los voceros aseguran que la respuesta de Trump es similar a la que dio su secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando Tel Aviv atacó depósitos de combustible al comienzo de las hostilidades. En aquel momento, hace dos semanas, Hegseth dijo que en "ese caso concreto esos no fueron (sus) ataques".

El Pentágono solicitó cerca de u$s200 mil millones al Congreso para la guerra en Irán En medio de las dudas de si hay una buena cordinación con Israel, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, anunció este jueves que su departamento solicitó una ayuda económica al Congreso de u$s200 mil millones, para continuar la guerra en Irán. Legisladores tanto demócratas como republicanos que no forman parte del movimiento MAGA de Donald Trump, cuestionaron la exorbitante cifra. Hegseth, no precisó cuando podría finalizar la guerra en Medio Oriente, mientras transcurre su vigésimo día.

Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que no va a "enviar tropas a ningún sitio” en medio de la incertidumbre sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente. “Si fuera así, desde luego no se lo diría. Pero no voy a enviar tropas. Haremos lo que sea necesario para mantener el precio [por el petróleo]”, destacó el mandatario en la Casa Blanca durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.