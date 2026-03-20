Guerra en Medio Oriente EN VIVO: continúan los ataques mientras crece la preocupación por el comercio mundial y las tensiones internas en Irán, Israel y EEUU

La guerra en Medio Oriente sigue sin encontrar tregua y ya ingresa en su día número 21. Sin embargo, los primeros signos de desgaste comienzan a aparecer de ambos lados, no solo por los ataques a infraestructura energética clave sino también por las diferencias de abordaje de un conflicto que tiene a toda la región - y el mundo - en vilo.
Benjamin Netanyahu sobre Donald Trump: "Él es el líder, yo soy su aliado"
El primer ministro de israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a dejar en claro el peso de Estados Unidos en la estrategia militar frente a Irán. En una conferencia de prensa, destacó el rol del presidente Donald Trump y reafirmó su subordinación política en el conflicto, luego de un una tensión por un ataque sin aviso de parte de Israel.
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