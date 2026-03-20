Guerra en Medio Oriente EN VIVO: continúan los ataques mientras crece la preocupación por el comercio mundial y las tensiones internas en Irán, Israel y EEUU

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El fuerte pedido del presidente de Turquía en medio de la guerra en Medio Oriente: "Pueda Dios destruir a Israel"

Erdogan El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y una fuerte frase contra el estado de Israel. Foto: EFE/EPA

El mandatario turco hizo estas declaraciones tras las oraciones del viernes en una mezquita de Rize, la ciudad costera del Mar Negro de donde es originaria su familia. "Que Dios nos proteja y nos libre cuanto antes de la calamidad sionista", disparó Erdogan en su discurso, según la agencia Anadolu.

En una ceremonia previa por el fin del Ramadán, el jueves por la noche, Erdogan apuntó contra Israel por la inestabilidad en la región y agregó: "Este Israel sionista ha matado a cientos y miles de personas. No me cabe duda de que pagará las consecuencias".