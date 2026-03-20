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20 de marzo 2026 - 11:04

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: continúan los ataques mientras crece la preocupación por el comercio mundial y las tensiones internas en Irán, Israel y EEUU

Archivo. La guerra escala mientras mantiene en vilo al comercio mundial.

Archivo. La guerra escala mientras mantiene en vilo al comercio mundial.

Por The New Yprk Times

La operación al yacimiento de South Pars generó la primera disidencia entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Mientras tanto, los ataques persisten en el 21 día de los enfrentamientos.

La guerra en Medio Oriente sigue sin encontrar tregua y ya ingresa en su día número 21. Sin embargo, los primeros signos de desgaste comienzan a aparecer de ambos lados, no solo por los ataques a infraestructura energética clave sino también por las diferencias de abordaje de un conflicto que tiene a toda la región - y el mundo - en vilo.

El conflicto ingresó en una fase de escalada acelerada: se intensifican los ataques contra infraestructura energética, avanza la ofensiva sobre la cúpula del régimen iraní —con al menos tres altos mandos eliminados—, se expande el frente geográfico, crecen las disrupciones en el comercio global, configurando un escenario cada vez más inestable.

En este escenario, Israel y EEUU tuvieron su primer disidencia desde que comenzó la guerra el 28 de febrero pasado, a raíz de lo que fue el ataque de Tel Aviv al yacimiento de South Pars, algo de lo que Washington "no sabía nada" según relato el propio Donald Trump. En primera instancia, Benjamín Netanyahu reconoció que su país "actuó solo" aunque acuso recibo del reclamo de su aliado y afirmó que detendrá sus ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

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Benjamin Netanyahu sobre Donald Trump: "Él es el líder, yo soy su aliado"

benjamin netanyahu
Netanyahu habl&oacute; sobre su relaci&oacute;n con EEUU.

Netanyahu habló sobre su relación con EEUU.

El primer ministro de israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a dejar en claro el peso de Estados Unidos en la estrategia militar frente a Irán. En una conferencia de prensa, destacó el rol del presidente Donald Trump y reafirmó su subordinación política en el conflicto, luego de un una tensión por un ataque sin aviso de parte de Israel.

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China rechaza sanciones unilaterales luego de que EEUU considere la entrada de petróleo iraní

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China se opone a las medidas unilaterales de EEUU.

China se opone a las medidas unilaterales de EEUU.

China volvió a posicionarse en contra de las sanciones unilaterales, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablara sobre un posible levantamiento de restricciones al petróleo iraní ya en tránsito.

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Energía, expansión regional y frentes internos: las claves para entender la guerra de Medio Oriente

Guerra Medio oriente
Entrando a su tercer semana, la guerra ya no se enfoca solo en los territorios de Ir&aacute;n e Israel.

Entrando a su tercer semana, la guerra ya no se enfoca solo en los territorios de Irán e Israel.

A casi tres semanas del estallido del conflicto en Medio Oriente, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, la guerra entró en una fase de escalada acelerada; cada vez más ataques a infraestructura energética; el avance de la ofensiva contra la cúpula del régimen iraní —con al menos tres altos mandos eliminados; la ampliación geográfica del conflicto y las consecuencias en el comercio mundial configuran un tablero cada vez más inestable.

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El fuerte pedido del presidente de Turquía en medio de la guerra en Medio Oriente: "Pueda Dios destruir a Israel"

Erdogan
El presidente de Turqu&iacute;a, Recep Tayyip Erdogan y una fuerte frase contra el estado de Israel.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y una fuerte frase contra el estado de Israel.

El mandatario turco hizo estas declaraciones tras las oraciones del viernes en una mezquita de Rize, la ciudad costera del Mar Negro de donde es originaria su familia. "Que Dios nos proteja y nos libre cuanto antes de la calamidad sionista", disparó Erdogan en su discurso, según la agencia Anadolu.

En una ceremonia previa por el fin del Ramadán, el jueves por la noche, Erdogan apuntó contra Israel por la inestabilidad en la región y agregó: "Este Israel sionista ha matado a cientos y miles de personas. No me cabe duda de que pagará las consecuencias".

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Los futuros de Wall Street adelantan nuevas bajas y el petróleo cotiza arriba de u$s100

petroleo energia

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este viernes, prolongando las bajas de la rueda previa. A medida que la guerra en Medio Oriente se prolonga con ataques cruzados entre Irán e Israel, los precios internacionales del petróleo se mantiene por encima de los u$s100 por sexta jornada consecutiva.

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Petróleo recalentado: guerra en Medio Oriente lleva la brecha entre el Brent y el WTI a máximos desde 2013

Por Juan Carlos Cáceres

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El barril de Brent continúa por encima de los u$s100.

El barril de Brent continúa por encima de los u$s100.

La guerra de EEUU e Israel contra Irán en Medio Oriente disparó la brecha entre el petróleo Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) a más de 13% este jueves. El spread entre ambos precios es el más alto desde 2013, cuando alcanzó una distancia cercana a los u$s23.

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Trump justificó ante Japón por qué no avisó del ataque a Irán: "¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el pasado jueves una explicación poco habitual sobre por qué no alertó a sus aliados antes de los ataques contra Irán, y lo hizo sentado junto a la antes de los ataques contra Irán, Sanae Takaichi, durante una visita protocolar en el Despacho Oval.

Ante la pregunta de un periodista japonés sobre por qué Washington no avisó a aliados como Japón antes de la acción militar del 28 de febrero -una decisión que "confundió" a los japoneses-, Trump respondió que su administración "no informó a nadie" sobre el operativo.

"Bueno, una cosa, no hay que dar demasiadas señales, ¿saben? Cuando entramos, entramos con mucha fuerza. Y no le dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿De acuerdo? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor? ¿De acuerdo?", reportó CBS News.

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EEUU e Israel muestran su primera disidencia desde el inicio de la guerra contra Irán

Por primera vez desde que se inició el conflicto en Medio Oriente, EEUU e Israel mostraron diferencias en una operación contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió este jueves, vía Truth Social, que "EEUU no sabía nada”, sobre los ataques israelíes en yacimientos gasíferos iraníes, que se consumaron hace algunas horas atrás.

Fiel a su estilo, el republicano no se guardó nada y arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Trump afirmó que Israel no volverá a atacar South Pars o estaciones similares, y que Netanyahu acató la orden. “NO HABRÁ MÁS ATAQUES por parte de Israel sobre este campo de South Pars, extremadamente importante y valioso”, destacó el mandatario. Los bombardeos no se repetirían siempre y cuando Irán, de forma imprudente, decida atacar a un país muy inocente —en este caso, Qatar—. En ese escenario, EEUU, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá completamente todo el yacimiento de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto", amenazó Trump.

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