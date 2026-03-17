Benjamín Netanyahu vuelve a agitar un levantamiento en Irán, que según advierten, resultaría en una "masacre" + Seguir en









El primer ministro de Israel volvió a arremeter contra el Régimen Islámico "con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”. Desde los servicios secretos estadounidenses e israelíes señalan que los manifestantes serían “masacrados”, si un levantamiento se produce.

Netanyahu también aseguró que que Israel asesinó a Ali Larijani, líder de la Guardia Revolucionaria de Irán. Aún quedan dudas de su veracidad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a incitar implícitamente este martes, a un levantamiento civil contra el régimen en Irán. El pedido se suma a los del presidente de EEUU, Donald Trump, aunque cables de inteligencia tanto israelíes como estadounidenses, señalan que una revolución podría resultar en una "masacre", para el pueblo iraní.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el mismo video difundido este martes, Netanyahu aseguró que Israel eliminó a Ali Larijani, a quien señaló como el verdadero líder de la Guardia Revolucionaria. “Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”, al mismo tiempo que remarcó que una posible revuelta "no será fácil".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netanyahu/status/2033908009533886602?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033910757524635692%7Ctwgr%5E20b2875869a3859997044566c285aca4085cc1da%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fnetanyahu-impulsa-un-levantamiento-en-iran-mientras-informes-internos-advierten-que-el-pueblo-irani-nid17032026%2F&partner=&hide_thread=false '. ' , . ' - , . ; … pic.twitter.com/bOwQgRZ6Ti — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) March 17, 2026 El Régimen Islámico confirmó en la noche iraní, la muerte del "verdadero líder de la Guardia Revolucionaria" y no mucho tiempo después del anuncio de Netanyahu. Cuentas oficiales atribuidas a Larijani habían difundido un mensaje sin referencias al supuesto ataque, lo que provocó dudas de si el asesinato se había consumado.

La muerte de Larijani confirma la estrategia tanto de Israel como EEUU. Ambos buscan ganar la guerra persuadiendo a las masas para que salgan a enfrentar al régimen. “Tomen las riendas de su propio destino” y den forma a “un nuevo Medio Oriente”, declaró el primer ministro israelí, que tiene una orden de captura internacional vigente, por el asedio en Gaza.

“Un nuevo Medio Oriente” podría costar miles de vidas El planteo de Netanyahu no es para nada sencillo como el mismo explica, y tampoco muy probable, al menos en este escenario. Solo hace falta retroceder unos meses atrás, cuando en las últimas protestas contra la dirigencia Islámica, el Régimen reprimió brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de al menos 3.000 muertos. La cifra aún continúa en discusión, y podría ser mayor: hasta 12.000 o incluso 36.000 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán, con sede estadounidense.

Por su parte, EEUU e Israel ya han matado a 3.000 iraníes desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero. Los reportes del Departamento de Estado estadounidense, verificado por fuentes oficiales y difundido por la prensa internacional, señalan el riesgo que representa el discurso de Netanyahu y Trump. Los manifestantes serían “masacrados”, de nuevo. El documento resume encuentros entre funcionarios del aparato de seguridad israelíes y estadounidense. Allí se sostiene que el régimen iraní “no se está quebrando” pese a la muerte del líder supremo Alí Jameneí y a la intensa campaña de bombardeos.