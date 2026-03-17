La muerte de Benjamín Netanyahu: rumores, videos y dudas generan confusión en plena guerra en Medio Oriente + Seguir en









Para frenar los rumores sobre su fallecimiento, el primer ministro difundió un video en sus redes sociales, desmintiendo que su estado de salud sea crítico.

La palabra de Netanyahu para desmentir los rumores de su presunta muerte.

En medio del conflicto de Medio Oriente, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu respondió a los rumores sobre su salud a través de un video en sus redes sociales. En este, utilizó la ironía para desacreditar las versiones que afirmaban que estaba muerto o que sus recientes apariciones eran montajes generados por inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el resultado no fue el esperado y las redes se llenaron de fakes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los rumores nacieron luego de una captura de pantalla de una reciente rueda de prensa, después de que algunos usuarios afirmaran que se trataba de un montaje generado por IA debido a un aparente "sexto dedo" visible en la mano derecha de Netanyahu.

En el video, desde una cafetería y con un tono relajado, el mandatario hizo una pregunta: “¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”. Netanyahu utiliza una frase en hebreo, equivalente a “amar algo hasta la muerte”, para burlarse de las versiones que circularon tras la ofensiva iraní.

El primer ministro agregó: “¿Quieres contar mis dedos? Mira: aquí, aquí... ¿viste? Muy bien. ¡Salud!”, levantando ambas manos para mostrar que tiene 10 dedos. De esta forma, respondió a teorías conspirativas.

Casi terminando la grabación, agradece el café y comentó: “Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido. Su resistencia es increíble y nos da mucha fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad”.

Continúan las dudas por la muerte de Netanyahu Pese a la publicación, la respuesta de Netanyahu no bastó para continuar con las dudas en la red. Lejos de calmarse, los usuarios se dedicaron a analizar cada foto y video, asegurando que el clip era otro montaje de IA. Para sostener sus sospechas, señalaron supuestas anomalías visuales en elementos como su anillo de bodas o la forma de su taza de café. El video de Benjamin Netanyahu fue publicado después de que, tras la muerte del ayatolah, Ali khamenei, y de altos cargos iraníes durante las operaciones militares conjuntas de EEUU e Israel sobre Irán, circularan en plataformas digitales afirmaciones infundadas sobre la muerte de Netanyahu en un ataque iraní.