El irónico video de Benjamín Netanyahu para desmentir rumores sobre su muerte: "¿Dicen que estoy qué?" + Seguir en









El primer ministro israelí publicó una grabación en redes donde muestra sus manos y responde con ironía a las versiones que cuestionaban la autenticidad de un video viral.

Benjamín Netanyahu publicó un video en redes sociales en el que aparece comprando café y mostrando sus manos para desmentir rumores sobre su muerte.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo un video en redes sociales para desmentir rumores sobre su presunta muerte y responder a teorías que cuestionaban la autenticidad de un video oficial difundido a través de sus redes. En el mensaje, el mandatario aparece sonriente, muestra sus manos frente a la cámara y pregunta con ironía: “¿Dicen que estoy qué?”.

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La publicación llegó después de que en internet comenzaran a difundirse versiones no confirmadas sobre la supuesta muerte del primer ministro israelí tras un presunto ataque atribuido a Irán. Las especulaciones se propagaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de comentarios y teorías sobre su estado.

Embed [INTERNACIONALES] "¿Dicen que soy qué?": Netanyahu compartió un video desmintiendo su muerte, ironizó con la imagen suya que se viralizó y mostró sus dedos. pic.twitter.com/eODp7sunj5 https://t.co/6GjocLwcxN — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 15, 2026 En paralelo, comenzó a circular un video del mandatario que había sido publicado previamente y que correspondía a una conferencia de prensa en la que presentaba una campaña destinada a “atacar al régimen terrorista en Irán, continuar la lucha contra sus afiliados y garantizar la seguridad y el futuro de Israel”.

La polémica por los “seis dedos” y las teorías de IA Ese material desató un debate en plataformas digitales luego de que algunos usuarios señalaran supuestas anomalías visuales en las imágenes. En varias capturas de pantalla que se viralizaron, algunos afirmaban que la mano de Netanyahu parecía tener seis dedos, un detalle que llevó a muchos a especular con que el video podía haber sido generado con inteligencia artificial.

Benjamin Netanyahu Usuarios en redes sociales habían cuestionado un video oficial del mandatario al señalar que en algunas capturas parecía tener seis dedos en la mano. X: @LaMarejada_Cl Otros comentarios sostenían que sus dedos parecían “todos iguales”, lo que alimentó aún más las dudas sobre la autenticidad de la grabación. Este tipo de errores visuales se volvió un elemento frecuente en discusiones sobre contenidos creados o manipulados con herramientas de IA.

La respuesta irónica del primer ministro Frente a esas versiones, Netanyahu difundió un nuevo video en su cuenta de la red social X. En la grabación aparece en un contexto informal mientras compra café y muestra ambas manos abiertas, en un gesto interpretado como una forma de demostrar que no estaba herido y que tiene cinco dedos en cada mano. Durante el mensaje, el mandatario también agradeció el respaldo recibido en medio del conflicto. “Su apoyo es increíble; nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel”, expresó.