Fin del misterio: Biden anunciará esta semana su candidata a vicepresidenta

Desde hace tiempo, el nombre de la senadora por California y excandidata en las primarias demócratas, Kamala Harris, suena como la favorita para quedarse con la nominación.

La semana pasada, fotógrafos captaron a Biden con una libreta de anotaciones en la que se pudo leer: "Kamala Harris: no guarda rencor", "mucha ayuda en la campaña", "gran respeto por ella". Entonces no se vieron, o no se dejaron ver, otras anotaciones sobre otras posibles candidatas a vicepresidentas, reportó la agencia AFP.

Joe Biden Kamala Harris Foto: AP

El sábado, el influyente sitio informativo Politico dio por ganadora a Kamala Harris en una nota de la que luego se retractó, señalando que estaba preparada de antemano y que divulgarla había sido un error.

Lo cierto es que el currículum y la trayectoria de la senadora, una abogada de 55 años, hija de una india tamil y un jamaicano, refuerzan sus posibilidades.

La presión para que la vicepresidenta que acompañe a Biden sea negra creció después de una primaria con gran diversidad de postulantes y una campaña electoral marcada por las históricas protestas contra el racismo estructural en Estados Unidos. A ello se suma que la pandemia del coronavirus y la crisis económica han golpeado especialmente a los afroestadounidenses.

No obstante, para algunos observadores, pese a la sintonía de Biden con Kamala Harris, su pasado como dura fiscal californiana puede jugarle en contra. Por eso, se barajan otras prominentes políticas como posibles compañeras de fórmula.

Entre ellas destaca la legisladora de California Karen Bass, que a sus 66 años encabeza el grupo de congresistas negros que redactó un proyecto de ley de reforma policial que lleva el nombre del afroestadounidense George Floyd, cuya muerte a fines de mayo, asfixiado por un policía blanco, desató las multitudinarias manifestaciones antirracistas en Estados Unidos.

También aparece Susan Rice, de 55 años y exasesora de Seguridad Nacional de Barack Obama, a quien Biden conoce bien de sus años en la Casa Blanca. Y está la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, de 50 años, destacada en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y quien declaró tempranamente su apoyo al candidato demócrata hace más de un año.

Biden podría sin embargo apuntar a otro electorado crucial para los demócratas: el hispano. Allí tiene chances Michelle Lujan Grisham, de 60 años y primera gobernadora demócrata de Nuevo México.

La elección del vicepresidente suele tener en vilo a Washington. Pero ahora es particularmente importante dado que Biden cumplirá 78 años el 20 de noviembre. Así, si vence a Trump será el presidente más viejo en asumir el cargo en Estados Unidos, superando al republicano Ronald Reagan, que tenía casi 74 cuando inició su segundo mandato en 1985.

"La elección de la vicepresidenta este año es mucho más importante de lo que normalmente es porque la gente espera que Biden solo cumpla un mandato", dijo David Barker, profesor de gobierno de la American University en Washington. "Y entonces, a quién elija probablemente sea la próxima candidata demócrata a la presidencia dentro de cuatro años", apuntó.