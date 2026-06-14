Donald Trump festeja su cumpleaños con una pelea de UFC en la Casa Blanca y genera polémica en EEUU + Agregar ámbito en









Mientras el mandatario celebra rodeado de celebridades, su gestión lidia con el fuerte rechazo social al conflicto en Medio Oriente y otros frentes de crisis.

El presidente Donald Trump celebra su cumpleaños número 80 con un evento de UFC en la Casa Blanca Foto: White House

Donald Trump celebrará este domingo sus 80 años con un evento sin precedentes: una velada de artes marciales mixtas en pleno Jardín Sur de la Casa Blanca. No obstante, los festejos quedan en segundo plano ante una compleja realidad política. El mandatario estadounidense navega los costos de un cuestionado conflicto bélico en Irán, impulsado por su propia administración, que, aunque parece encaminarse a un acuerdo de paz, todavía mantiene cabos sueltos por resolver.

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Ignorando las tensiones de su gestión, Trump se alista para un despliegue masivo. Ante más de 4.000 espectadores, entre ellos miembros de su gabinete y altos funcionarios, la explanada del Ellipse se transformará en un estadio temporal dominado por una imponente estructura metálica conocida como "The Claw" ("La Garra"). La cartelera, que promete extenderse hasta pasada la medianoche con siete combates, también podrá seguirse en vivo a través de pantallas gigantes distribuidas en el predio.

El carácter extraordinario de la cita fue respaldado por el propio Dana White, presidente de la UFC y amigo cercano del mandatario, quien en una promoción reciente no dudó en calificar la velada como "un evento único, increíble".

En esa misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Allison Schuster, defendió la magnitud de la celebración afirmando que será "una de las noches más entretenidas en la historia de Estados Unidos" y que se alinea con los festejos por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia. Este fastuoso despliegue contrasta drásticamente con el estilo de su predecesor, Joe Biden, quien en su momento optó por celebrar su propio natalicio con un sobrio brunch familiar privado en la residencia oficial.

Trump Donald Trump celebrará este domingo sus 80 años con un evento sin precedentes.

Líderes mundiales felicitan a Donald Trump por sus 80 años Las felicitaciones para Trump, tanto locales como internacionales, no tardaron en llegar. Uno de los primeros en manifestarse fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien saludó este domingo al mandatario estadounidense por sus 80 años en un momento clave, marcado por las tensas negociaciones del acuerdo de paz entre Washington e Irán. "Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald", expresó Netanyahu a través de su cuenta en la red social X. A los saludos internacionales se sumó también el del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien expresó en la misma plataforma: "Feliz cumpleaños, @POTUS". El funcionario añadió que, mientras el país se prepara para celebrar 250 años de libertad, fortaleza y excepcionalismo, el liderazgo de Trump basado en la premisa de America First (Estados Unidos Primero) es "exactamente lo que este momento exige", cerrando su mensaje con un augurio: "Por otro año de Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez".

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