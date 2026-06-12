Terror en EEUU: un hombre abrió fuego durante cinco horas y dejó al menos un muerto y 11 heridos

El ataque ocurrió en un edificio comercial de la ciudad de Midland. El agresor se atrincheró y mantuvo un prolongado enfrentamiento con la Policía antes de ser abatido. Cuatro de los heridos debieron ser operados.

Las fuerzas de seguridad montaron un amplio operativo en Midland para contener al atacante, que resistió durante horas antes de morir en el intercambio de disparos.

Al menos una persona murió y otras 11 resultaron heridas en un tiroteo masivo registrado este viernes en la ciudad de Midland, Texas, al sur de Estados Unidos. El ataque comenzó cuando un hombre armado abrió fuego en un edificio comercial, luego se atrincheró y mantuvo un enfrentamiento con la Policía durante varias horas.

Según reportes locales, el agresor intercambió disparos con los efectivos durante más de cinco horas hasta que finalmente fue hallado muerto, de acuerdo con lo informado por las autoridades. La Policía no detalló si Victor Mata Villarreal , de 45 años, fue abatido por los oficiales.

Un portavoz del hospital al Midland Memorial Hospital, señaló que nueve personas fueron trasladas allí mientras que cuatro tuvieron que atravesar intervenciones quirúrgicas

“El incidente de tirador activo fue resuelto y se confirmó el fallecimiento del sospechoso”, confirmó la Ciudad de Midland, Texas. El fatal hecho se dio en medio de la inversión $s1.000 millones del gobierno estadounidense en materia de seguridad, debido a la Copa del Mundo, iniciada el jueves tras un encuentro entre México y Sudáfrica. Hoy a las 22:00 EEUU enfrentará a Paraguay en Los Ángeles.

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EEUU despliega un operativo de seguridad sin precedentes por el Mundial 2026: u$s1.000 millones y prevención de amenazas tecnológicas

Como principal anfitrión del torneo, EEUU albergará 78 de los 104 partidos previstos y recibirá a decenas de selecciones, millones de espectadores y miles de aficionados en distintas ciudades durante más de un mes de competencia.

La magnitud del desafío llevó a las autoridades estadounidenses a comparar el evento con la organización simultánea de decenas de finales de fútbol americano. "Será como organizar 78 Super Bowls en 38 días", resumió el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, al describir el despliegue que acompañará al torneo organizado junto con México y Canadá.

El Mundial comenzó este jueves con el partido inaugural en Ciudad de México, pero gran parte de la estructura logística y de seguridad estará concentrada en territorio estadounidense, donde se disputará la mayoría de los encuentros, incluida la final.

Más de u$s1.000 millones para seguridad

El gobierno estadounidense destinará más de u$s1.000 millones para tareas de seguridad vinculadas al Mundial. Según informaron las autoridades, aproximadamente la mitad de esos recursos será destinada a sistemas de detección, monitoreo e intercepción de drones, uno de los principales focos de preocupación para los organismos de seguridad.

La decisión responde a experiencias recientes registradas en grandes eventos deportivos internacionales. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, las autoridades francesas detectaron más de 350 incursiones de drones no autorizados y realizaron 81 detenciones vinculadas a esas maniobras.