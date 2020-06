Bolsonaro denuncia ahora un plan contra su gobierno y promete "ganar la guerra"

"Fuerzas nada ocultas apoyadas por parte de los medios, acosan al Presidente de las más diversas formas para deslegitimarlo o para afecta la gobernabilidad", tuiteó el mandatario ultraconservador.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269942368658210816 - Ao lado disso forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o Presidente da República das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança.



- Com fé em Deus e no povo seguirei meu destino de melhor servir ao meu país. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 8, 2020

Bolsonaro retomó su cuestionamiento a los gobernadores estaduales por haber decretado cuarentenas contra el coronavirus sin medir las consecuencias económicas del aislamiento. "Recuerdo a la Nación que por decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) el combate a la pandemia, como cierre de comercios y cuarentena, quedaron bajo la total responsabilidad de los gobernadores y alcaldes", dijo.

Poco después, en su habitual saludo a sus seguidores en las afueras del Palacio de la Alvorada, Bolsonaro afirmó que va a vencer "esta guerra" evitando que Brasil "gire a la izquierda".

De acuerdo al mandatario, cuya figura fue el domingo centro de marchas a favor y en contra en Brasilia y San Pablo, una de las salidas a la campaña contra su gobierno es el nombramiento de un juez del STF que debe hacer en noviembre, cuando se jubile Celso de Mello, el magistrado que lo investiga por obstrucción a la justicia.

"Vamos a vencer esa guerra que está ahí. Brasil no girará a la izquierda, no va a hundirse. No será una Venezuela como algunos quieren", afirmó Bolsonaro.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269986076988510208 - Essa é a turma que respeita a Democracia e as Instituições. pic.twitter.com/g5MgiemTPZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 8, 2020

"¿Cómo recibí este país? Yo recibí un cáncer en todos lados. Un médico no puede de la noche a la mañana resolver todo los problemas. El gran problema del momento es eso que se vio en las calles ayer, ellos están mostrando sus cartas", señaló en referencia a las manifestaciones de grupos de izquierda, antifascistas y activistas negros.

En ese marco Bolsonaro ordenó a sus seguidores "olvidarse de leer diarios como Folha de Sao Paulo u O Globo porque llaman a los manifestantes opositores como 'pro-democracia'".

"Son treinta años de adoctrinación de los brasileños, masificando, formando militantes", dijo, tomando en cuenta que para los bolsonaristas estos medios privados que respaldan su plan económico ultraliberal son "izquierdistas" o "comunistas".